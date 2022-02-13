«الضرائب» تحذر: الثلاثاء آخر موعد للانضمام إلى «الفاتورة الإلكترونية»

تطبق مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية، المرحلة السادسة من الفاتورة الإلكترونية، بعد غد الثلاثاء الموافق 15 فبراير الحالي، بعد تطبيقها في 5 مراحل سابقة.

وحذرت «الضرائب» عبر الموقع الرسمي لها على الإنترنت، الشركات الملزمة بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية في المرحلة السادسة، من التقاعس عن التنفيذ، وطالبتها بسرعة تنفيذ إجراءات التسجيل من خلال خاصية التسجيل الذاتي والحصول على الختم الإلكتروني، قبل موعد بدء التطبيق بحلول الثلاثاء المقبل.

المرحلة السادسة من منظومة الفاتورة الإلكترونية

وطالبت «الضرائب» التابعة لوزارة المالية، بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وفقاً للقرار رقم 619 لسنة 2021، مشيرة إلى أنه في حالة تقاعس الشركات الملزمة بالتسجيل في المرحلة السادسة من منظومة الفاتورة الإلكترونية، سيتم الاحتكام إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

الإحالة إلى النيابة العامة

وأوضحت «الضرائب» أن المادة رقم 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ألزمت الشركات وغيرها من الشركات الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني، بالإضافة إلى المادة رقم 37 من نفس القانون، التي نصت على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني، وفي حالة عدم التنفيذ يحق لمصلحة الضرائب المصرية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها التحويل للنيابة العامة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام إلى المنظومة الإلكترونية، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

ونبهت «الضرائب» الممولين والشركات إلى أنها تنظم ندوات توعية مجانية بشكل أسبوعي لتوضيح طرق الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكيفية تسجيل الممولين ورفع فواتيرهم والتعامل بشكل كامل بسهولة ويسر، مشيرة إلى أنها أتاحت إمكانية التواصل بالنسبة للممولين والشركات والأفراد والشركات الاعتبارية مع وحدة الإعلام بمصلحة الضرائب، للرد بشكل لحظي على كافة التساؤلات والاستفسارات التي تواجه الممولين.