آخر فرصة لانضمام الشركات لـ«الفاتورة الإلكترونية» دون عقوبات غدا

حددت مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية غدا الثلاثاء، 15 فبراير الحالي، كموعد أخير أمام الشركات للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي تبدأ الحكومة تطبيق المرحلة السادسة منها مع صباح الغد، الثلاثاء.

وبدأت وزارة المالية في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية منذ عام 2019 بشكل تدريجي على مراحل، ونجحت في تطبيق المرحلة الخامسة في الربع الثاني من عام 2021، وتعتزم تطبيق المرحلة السادسة منتصف شهر فبراير الحالي 2022.

ضرورة التسجيل في المنظومة الإلكترونية

وأهابت مصلحة الضرائب المصرية، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، وكذلك صفاحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر وإنستجرام» بالممولين والشركات والأفراد والشركات الاعتبارية، بالانضمام إلى المنظومة الإلكترونية، مطالبة الممولين بضرورة سرعة التسجيل عبر التسجيل الذاتي على موقعها الرسمي على الإنترنت، بالإضافة إلى الحصول على الختم الإلكتروني بما يفيد التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وحذرت «الضرائب» عبر الموقع الرسمي من عدم التسجيل بالمنظومة الإلكترونية بالنسبة للشركات المُلزمة بالتسجيل في تلك المرحلة بقوة القانون، حيث شدد القرار رقم 619 لسنة 2021 بضرورة الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفقا للمواعيد التي حددتها الضرائب، مشيرة إلى أنه في حالة عدم الانضمام سيتم تطبيق العقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأكدت «الضرائب» أنه وفقا للمادة رقم 35 بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، فإن الشركات ملتزمة وفق القانون بتسجيل مبيعاتها ومشترياتها إلكترونيا عبر منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما لفتت إلى أن المادة رقم 37 من القانون أجبرت الممولين والشركات الاعتبارية أو المكلفين بسداد الضرائب، سواء ضرائب القيمة المضافة أو الدخل، بضرورة إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية، بالإضافة إلى الإيصال الإلكتروني.

ولفتت «الضرائب» إلى أنه في حالة عدم التسجيل الضريبي للمبيعات والمشتريات، فيحق للمصلحة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة، بما تضمنه من الإحالة إلى النيابة العامة، ضد الممولين غير الملتزمين.