لميس الحديدي للمسؤولين: «نريد السماح لـ60 ألف متفرج على الأقل أمام السنغال»

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن اتحاد الكرة المصري تقدم بطلب للفيفا لتأجيل مباراة الإياب لمدة أربعة وعشرين ساعة لإعطاء فسحة من الوقت للاعبين لأخذ قسط من الراحة عبر أربعة أيام لأن ثلاثة أيام قليل جداً، كما عرضت صورًا لاستاد السنغال الذي سيشهد المباراة، واصفة إياه بالضخم حيث جرى تطويره وهو حديث جدًا أنفقت عليه السنغال عشرات الملايين من الدولارات، وذلك خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، والذي يُعرض على قناة «أون».

أتمنى أن يمتلئ الاستاد كاملًا

وناشدت «الحديدي»، كل الجهات المعنية بإعداد استاد القاهرة جيدًا للمباراة المرتقبة بين مصر والسنغال، كما ناشدت المسؤولين عن تحديد عدد الحضور من الجماهير أن تكون هناك زيادة في أعداد الجماهير، «أتمنى أن يمتلئ الاستاد كاملًا، أو يبقى موجود على الأقل 60 ألف حاضر من الجماهير، لأن ده يبقى قوة تشجيعية مهمة للمنتخب المصري نحتاجها في المباراة الأولى، لو الطاقة الاستيعابية 72 ألف مقعد ممكن عشان الإجراءات الاحترازية ونسيب مسافات يحضر على الأقل من 50 لـ60 ألفا».

أهمية قمة بروكسل

وفي ملف آخر، تحدثت الإعلامية لميس الحديدي، عن قمة بروكسل، إذ ذكرت أن القمة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وستشهد لقاءات مهمة سيعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء هذه الرحلة المهمة لبلجيكا بالإضافة إلى مناقشته عددًا من القضايا الهامة، خاصة أن مصر ستستضيف قمة «كوب 27» للمناخ في نوفمبر المقبل، إذ أن مصر تُمثل صوت ولسان إفريقيا، مؤكدة أن هذه الدورة تعقد تحت عنوان «إفريقيا وأوروبا .. قارتان برؤية مشتركة حتى 2030».

مصر تولي أهمية قصوى بقضية الهجرة غير الشرعية

وأكدت الإعلامية، أن هذا العنوان مهم للغاية إذ يندرج تحته قضايا مهمة، حيث سيطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدماج الاقتصاد الإفريقي في الاقتصاد العالمي، إذ تعاني القارة الإفريقية من عدد من المشكلات سواء المجاعات أو التغيرات المناخية أو الإرهاب، «هذه فرصة للقاءات الهامة بين الرئيس السيسي والقيادات الأوروبية ليست قاصرة فقط على مناقشة المشاكل الأفريقية لكن هناك قضايا إقليمية هامة مثل القضية الليبية والسورية ومواجهة الإرهاب، فهذه القضايا أوروبا لها دور مهم في هذه القضايا بالأخص قضية الهجرة غير الشرعية ومصر تولي اهتماماً لهذه القضية».