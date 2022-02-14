لميس الحديدي: تصريحات السيسي دعوة للعالم للنظر إلى مستقبل الطاقة بأفريقيا

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022» تشهد فرصا استثمارية جديدة في قطاع الطاقة والبترول المصري بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت أن هذا المؤتمر كان مهمًا حيث شهد مناقشات تناولت في مجملها القارة الأفريقية في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، خاصة مع قرب استضافة مصر لقمة المناخ «كوب 27»، وذلك خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على قناة «أون».

أفريقيا ليست المسؤولة عن الانبعاثات

وأضافت «الحديدي»، أن تصريحات السيسي كانت دعوة للعالم للنظرة إلى إفريقيا ومستقبل الطاقة فيها، وهذا الأمر يتزامن مع قرب استضافة مصر لقمة المناخ «كوب 27»، إذ أن مصر ستتحدث باسم القارة الأفريقية كلها وليس باسمها فقط، خاصة مع مخاطر التغيرات المناخية.

وأردفت أن أفريقيا ليست المسؤولة عن الانبعاثات، إذ أن معظمها تأتي من ثلاث دول هي دول صناعية كبرى فيما تتضرر الدول النامية ومطلوب معها إحداث نقلة كبيرة عبر برامج التكيف ومكافحة التغير المناخي.

القارة الأفريقية تعاني من العديد من المشاكل في ملف الطاقة

وشددت «الحديدي»، أن تصريحات الرئيس السيسي كانت بالغة الأهمية فيما يخص القارة الأفريقية بالإضافة للقاء الرئيس مع قيادات شركات البترول العالمية في العالم على هامش المؤتمر، موضحة في الوقت ذاته أن القارة الأفريقية تعاني من العديد من المشاكل في ملف الطاقة، «نصف سكان القارة بدون طاقة، و400 ألف يموتون بسبب استخدام الخشب ونتيجة مواد أولية جدا في الإشعال، تفتكروا دول زي كده تستطيع أن تتعامل مع مطالب الطاقة الجديدة والمتجددة».

أفريقيا أقل قارات العالم تقدما وأكثر قارات العالم في محدودية الدخل

وتابعت: «الموضوع الخاص بالطاقة مهم أوي وجزء من القضية التي تمر بها القارة، أفريقيا لأسباب تاريخية دائما متأخرة، الثمن ده مش ممكن كدول أفريقية ندفعه، مش معقول تدفع الآثار الناجمة على فترة التواجد الاستعماري واستغلال مواردها في القارة لسنوات طويلة جدا، القارة بقت بمنتهى التواضع وأقل قارات العالم تقدما وأكثر قارات العالم يمكن في محدودية الدخل».