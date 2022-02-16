«اتحاد الكرة» يكشف الحالة الصحية للشناوي وحجازي قبل مباراتي السنغال

كشف وليد العطار، المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة المصري، عن آخر تطورات الحالة الصحية للاعب المنتخب أحمد حجازي، وهل سيلحق بالمنتخب أمام مباراتي السنغال في التصفيات المؤهلة للكأس العالم من عدمه، إذ ذكر أن حجازي متواجد الآن في ألمانيا في أحد المراكز المتخصصة في الإصابة التي يعاني منها، «حتى الآن معندناش معلومة هيلحق ولا لأ»، موضحًا في الوقت ذاته أن الحالة الصحية لحارس منتخب مصر محمد الشناوي جيدة ومستقرة.

محمد الشناوي سيشارك في المران مع ناديه الأهلي

وأضاف «العطار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على قناة «أون»، أن محمد الشناوي سيشارك في المران مع ناديه الأهلي، وسيكون متواجدًا في المنتخب في مباراتي السنغال المؤهلة لكأس العالم، بينما حجازي ما زال موقفه غامضا، لكنة يُعالج حاليا، بعد إصابته بتمزق في أوتار العضلة الضامة، والتي حرمته من استكمال بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة بالكاميرون مع منتخب مصر.

أسباب إعفاء شوقي غريب من الجهاز المنتخب الأولمبي

وكشف المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة المصري، أسباب إعفاء شوقي غريب من الجهاز المنتخب الأولمبي وجهاز منتخب كرة الصالات، إذ قال «أول مباراة رسمية للمنتخب الأولمبي ستكون في 2023، ومفيش ارتباط رسمي قبل ده، على أساس ذلك تم توجيه الشكر للجهازين توفيرا للنفقات خلال تلك الفترة، كابتن شوقي قيمة وقامة كبرى وحقق الكثير مع المنتخب والمشكلة في عدم وجود ارتباط قريب».

وتابع: «هنشوف الوقت الفني المناسب وعندنا 2 كباتن كبار زي حازم إمام ومحمد بركات في الجهاز وهنقرر إمتى نحط الجهاز في التوقيت اللي هيكون مفيد للفريق».