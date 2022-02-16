في لفتة إنسانية.. عصام السقا يتكفل بطرف صناعي للاعب ملوي بعد بتر قدمه

يتابع الفنان عصام السقا تطورات الحالة الصحية لمحمد فتحي توني الشهير بـ «شريف الإنجليزي»، لاعب نادي ملوي السابق، بعد خضوعه لجراحة بتر قدمه اليمنى قبل أشهر عدة عقب اكتشاف إصابته بورم سرطاني بالركبة.

وعلمت «الوطن» أن السقا يحرص على التواصل مع شريف ومعارفه من حين لآخر للاطمئنان عليه، وذلك استكمالاً لمشوار دعمه له بعد أن اشترى له طرفاً صناعياً لقدمه على نفقته الخاصة، وذلك بعد فشل اللاعب في استخدام العكاز للسير.

السقا يدعم لاعب ملوي معنوياً بدوره في «حكايتي مع الزمان»

وأراد السقا دعم لاعب ملوي السابق معنوياً من خلال فنه، حيث اختار «شريف الإنجليزي» اسماً لدوره في مسلسل «حكايتي مع الزمان» ضمن أحداث مسلسل «إلا أنا» الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

رحلة اللاعب شريف الإنجليزي مع المرض

وبدأت رحلة شريف الإنجليزي مع المرض بشعوره بآلام مستمرة في منطقة الركبة، وذلك من دون تعرضه لأي إصابة أثناء مشاركته في مباريات فريقه، وهو ما دفعه لإجراء عدد من الفحوصات الطبية التي كشفت عن معاناته من ورم سرطاني بالركبة.

ولم يجد الأطباء حلاً سوى اللجوء لبتر قدمه اليمنى، وهو ما كان له أبلغ الأثر النفسي على اللاعب، لأن كرة القدم كانت مصدر رزقه الوحيد له وأسرته، إلا أنه استجاب لقرار الأطباء وأجرى جراحة البتر داخل أحد مستشفيات القاهرة.

ووصلت حالة شريف الإسكندراني إلى مسامع الفنان عصام السقا حينها، ليقرر زيارته في المستشفى وتقديم الدعم المادي له، وحينما علم بحاجة اللاعب إلى طرف صناعي اشترى جهازا له على نفقته الشخصية، ليبدأ الأخير استخدامه في ممارسة رياضته المفضلة إلى جانب عمله كمسؤول إداري لنادي «لافيينا» الرياضي الذي يترأسه محمود الأسيوطي.