حكاية «تقلها دهب» من مسلسل «إلا أنا» تسرد 3 قصص واقعية لأبطال

تتصدر حكاية «تقلها دهب»، إحدى حكايات مسلسل «إلا أنا»، تريند محرك البحث «جوجل»، الذي يسرد قصص 3 من بطلات الرياضة المصرية، خاصة أنه يعد العمل الفني الأول الذي تدور أحداثه حول بطلات رياضيات، لكن الهندية تابسي بانو تلقت الدعم نفسه عند عرضها فيلم «راشمي روكيت» في شهر أكتوبر عام 2021.

أحداث حكاية «تقلها دهب» من حكايات مسلسل «إلا أنا»

تدور أحداث حكاية «تقلها دهب» إحدى حكايات مسلسل «إلا أنا»، حول قصص لثلاث فتيات مصريات من بطلات الرياضة، وهن فريال أشرف التي توجت بالميدالية الذهبية في رياضة الكاراتيه، وهدايا ملاك التي حققت البرونزية في رياضة التايكوندو، وسمر حمزة بطلة مصر في المصارعة، خلال أولمبياد طوكيو 2020.

وتجسد الفنانة سارة عبد الرحمن بالمسلسل، شخصية هداية ملاك، صاحبة الميدالية البرونزية في التايكوندو، و قامت هند عبد الحليم بدور فريال أشرف بطلة الكارتيه، و هلا السعيد قدمت شخصية المصارعة سمر حمزة.

وتناولت حكاية «تقلها دهب» من مسلسل «إلا أنا»، معاناة الثلاث فتيات مع أسرهن، الذي ظهر من بعضهم عدم الاكتراث لموهبتهن الرياضية، فكافحن حتى وصلوا للعالمية.

حكاية «تقلها دهب» تتشابه مع الفيلم الهندي «راشمي روكيت»

وتتشابه أحداث الفيلم الهندي «راشمي روكيت» للهندية تابسي بانو، مع قصة حكاية «تقلها دهب»، من مسلسل «إلا أنا»، في سرد القصص الواقعية لأبطال الرياضة من النساء.

وتدور أحداث الفيلم الهندي «راشمي روكيت» للهندية تابسي بانو، حول قصة حقيقة لبطلة رياضية من الهند، من قرية صغيرة، نجحت في الوصول للعالمية في لعبة الكريكت، وسرد معاناتها حتى الوصول إلى القمة.

ويعرف عن تابسي بانو، تقديمها لأفلام تبرز قوة المرأة من خلال أعمالها الفنية، وأنه لا مستحيل مع قوة السيدات، ودائما تتضمن أفلامها قضايا اجتماعية للسيدات.

وتعد حكاية «تقلها دهب» من مسلسل «إلا أنا»، الحكاية التاسعة من الجزء الثاني من العمل، والأخيرة في الموسم الثاني.