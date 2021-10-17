عصام السقا بندوة «الوطن»:بذاكر أدواري كويس والنقيب أقنعني بدخول المعهد

قال الفنان عصام السقا، إنه دائمًا ما يسعى لتطوير أدائه وأدواته التمثيلية باستمرار، دون النظر لمشاركته في عدد من الأعمال الفنية منذ انطلاقه في مجال التمثيل منذ عدة سنوات، وتقديمه عدد من الأدوار والشخصيات سواء على شاشة السينما أو التلفزيون.

دراسة التمثيل بمعهد الفنون المسرحية فكرة دكتور أشرف زكي

وعن كيفية تطوير أدواته ومهاراته في الفن، قال عصام السقا، خلال ندوة بجريدة «الوطن»: «الحمدلله التحقت بمعهد الفنون المسرحية (تعليم موازي)، وحاليًا أنا بدرس في الفرقة الثانية، وهذه كانت فكرة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية كنت بقدم في ورش النقابة، لكن نصحني بالدراسة 4 سنوات داخل المعهد».

وتابع عصام السقا: «الموضوع بالتأكيد سيمثل إضافة لي، وفيه أساتذة كبار ومنهم نجوم في التمثيل بيسافروا للخارج للحصول على ورش تمثيلية لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة والتدريب، طول الوقت الشخص يتعلّم من أخطائه، أنا مش بحب أتفرج على نفسي بضايق وبقول لسه، وبقعد أذاكر وأتفرج على أعمال كثيرة، عشان أستوعب أكثر وأقدم أحسن ماعندي، والحمدلله الجمهور أعطاني ثقة كبيرة بـ إنك ماشي على التراك الصح».

عصام السقا عن طقوس التمثيل: بذاكر كويس

وعن طقوس التحضير لأي شخصية يقدمها على الشاشة، قال عصام السقا «بقفل على نفسي وأذاكر في المكتب، بقفل الموبايل، مفيش حاجة في دماغي عشان التركيز، وبنقل السيناريو في ورق تاني بخط إيدي وارسم معاها التفاصيل الخاصة بكل شخصية سواء حركات وملابس وطريقة كلام، واستحضر الشخصيات الحقيقية التي قابلتها في حياتي».

وشارك الفنان عصام السقا في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي مساء الخميس الماضي، وعاد إلى القاهرة السبت لتصوير حكاية «حكايتي مع الزمن» من ضمن حكايات مسلسل «إلا أنا»، الذي يعرض على شاشة قناة DMC، أمام النجمة الكبيرة ميرفت أمين.