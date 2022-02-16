بريطانيا تبدأ التجارب السريرية على لقاح جديد ضد متحور «أوميكرون»

أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، بدء إجراء تجارب سريرية على لقاح جديد لمتحور «أوميكرون»، خلال الأسبوع الجاري، ووفقا لشبكة «سكاي نيوز»، البريطانية، فإن المتطوعين البريطانيين من بين أوائل الذين سيختبرون اللقاح الجديد المضاد لـمتحور «أوميكرون»، مؤكدة أن نحو 3 آلاف مواطن سيشاركون في التجارب السريرية، وذلك بمستشفى «سانت جورج»، في لندن، ومن المقرر مشاركة 29 مستشفى في إنجلترا واسكتلندا وويلز.

بريطانيا دولة رائدة عالميا في البحث العلمي

وقال وزير الصحة البريطاني، «ساجد جافيد»، إنّ بريطانيا دولة رائدة عالميا في البحث العلمي والتطوير الخاص باللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا ومتحوراته، داعيا المواطنين المؤهلين للمشاركة في تلك التجارب السريرية، من أجل حماية البلاد لسنوات مقبلة، و كيفية التكيف مع وباء فيروس كورونا.

يُذكر أن اللقاح الجديد المضاد لمتحور «أوميكرون»، تنتجه شركة موديرنا الأميركية بالتعاون مع المعهد الوطني للبحوث الصحية في بريطانيا، كما أكدت شركة موديرنا، في بيان لها، أنّ معهد البحوث الصحية ببريطانيا يعمل على دراسة اللقاحات والعلاجات منذ بدء انتشار الجائحة، حيث قام ببناء قدرات كبيرة في هذا المجال.

فايزر تنتج لقاحا جديدا ضد متحور «أوميكرون» قريبا

ومن جهة أخرى، أعلنت شركة فايزر أنها على وشك البدء فى التجارب السريرية على لقاح مماثل يحارب المتحور «أوميكرون»، شديد العدوى وسريع الانتشار.

وحذّر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، أمس الثلاثاء، من خطر تفشي متحور «أوميكرون»، حيث أنه لا يزال مرتفعا في شرق أوروبا، موضحا أن حالات الإصابة بفيروس كورونا زادت بما يفوق الضعف في أرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا وجورجيا وروسيا وأوكرانيا وكوريا الجنوبية، داعيا جميع البلدان إلى تحسين برامج التلقيح وإنتاج لقاحات جديدة تتماشى مع الانتشار السريع لمتحور «أوميكرون» فى العالم.