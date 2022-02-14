انخفاض إصابات كورونا في بريطانيا بعد شهور من الارتفاع القياسي

ذكرت السلطات الصحية في بريطانيا أنّ أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا قد انخفضت خلال الأيام السبعة الماضية بما يعادل نحو 30%، مقارنة بالأسبوع الذي يسبقه، كما انخفضت حالات الوفاة الأسبوعية بنسبة 27.2%، وفقاً لما ذكره موقع «روسيا اليوم».

تسجيل أعداد جديدة من الإصابات بفيروس «كورونا»

وبحسب صحيف «الغارديان»، فإن وزارة الصحة البريطانية قد سجلت 35 وفاة وأكثر من 41 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وبحسب الإحصائيات الحكومية فإن المملكة المتحدة قد سجلت 41648 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد إلى 159,605 حالات.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، فقد أعلن القصر الملكي البريطاني عن نتائج اختبار «كاميلا»، دوقة كورنوال، حيث أكدت النتائج إصابتها بفيروس كورونا، وذلك وفقًا لبيان صادر عن مقر إقامة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته كلارنس هاوس، بحسب ما ذكره موقع «سي إن إن عربي».

وجاء في نص البيان: «ثبتت إصابة صاحبة السمو الملكي دوقة كورنوال بفيروس كوفيد-19، وهي تعزل نفسها بنفسها، نواصل اتباع الإرشادات الحكومية»، وكان مصدر ملكي قد قال إنّه على رغم تلقي الدوقة ثلاث جرعات من اللقاح؛ إلاّ أنّها أصيبت بالفيروس، وأضاف أنّ الدوقة ستواصل اتباع جميع الإرشادات الحكومية ومراجعة الارتباطات على هذا الأساس.

تخفيف قيود دخول بريطانيا

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت أنه بات بإمكان المسافرين الذين تلقوا اللقاح دخول بريطانيا بدون إجراء أي اختبارات لفيروس كورونا، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة القادمة، ويشار إلى أنّ ذلك القرار قد جاء على خلفية إلغاء الحكومة أحد القيود النهائية المفروضة على مدار العامين الماضيين لمكافحة تفشي الفيروس التاجي، وأصبح المطلوب فقط من المقيمين أو زائري المملكة المتحدة ملء استمارة تحديد موقع ركاب قبل السفر إلى المملكة المتحدة، دون الحاجة إلى إجراءات الفحص والتحليل وغيرها.