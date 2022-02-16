عضو «العليا للوفد»: «أبو شقة» المرشح الوحيد لرئاسة الحزب حتى الآن

قال وجدي زين عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الحزب، إنّ اللجنة لم تتلق طلبات للترشح لرئاسة الحزب، حتى صباح اليوم الأربعاء، الموافق 16 فبراير، بخلاف المستشار بهاء أبو شقة، لافتًا إلى أنّ اللجنة المشرفة على الانتخابات، تواصل أعمالها بتلقي طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات لليوم الخامس على التوالي، اعتباراً من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الخامسة مساء بمقر حزب الوفد الرئيسي، بحضور كاظم فاضل، سكرتير عام مساعد الحزب، وأيمن محمد، المدير المالي للحزب.

إجراءات لتيسير التصويت

وتابع عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد، في حديثه لـ«الوطن»، أنّ اللجنة المشرفة على انتخابات الوفد 2022 قاربت على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، وتجهيز السرادقات، كما عملت اللجنة على تجهيز لجنتين لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، لتيسير عملية التصويت، موضحًا أنّ اللجنة سوف تعمل حتى الساعة الخامسة مساء يوم الخميس القادم الموافق 17 فبراير 2022 حيث يتم غلق باب الترشح لرئاسة الحزب.

«زين الدين»: لجنة الانتخابات تعمل بشفافية

وأكد «زين الدين» أنّ اللجنة المشرفة على الانتخابات منتظمة في عملها بصفة يومية من الحادية عشرة صباحا وحتى الخامسة مساء بمقر الوفد الرئيسي، ولم تتلق اللجنة أي طلبات للترشح لرئاسة الحزب سوى المستشار بهاء الدين أبو شقة، لافتاً إلى أن اللجنة بحثت عدة ملفات متعلقة بالعملية الانتخابية وبعض الجوانب اللوجستية بما فيها تجهيز السرادق الخاص بالانتخاب، والاستعداد لطبع استمارات التصويت وكروت حضور الجمعية العمومية.

وأكد «وجدي»، أنّ اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية، تعمل بمنتهى الشفافية والحيادية حتى تخرج الانتخابات بشكل مشرف ومعبر عن مبادئ وثوابت حزب الوفد العريق، مشيرًا إلى أن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، تقدم يوم السبت الماضي، بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في 11 مارس المقبل.