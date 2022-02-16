ساقية الصاوي تحتفل بعيدها الـ19 وتفتتح معرض الخدمات الثقافية غدا

تفتتح ساقية عبدالمنعم الصاوي، معرضها السنوي للخدمات الثقافية، غدًا الخميس، وتحتفل أيضًا بعيدها التاسع عشر بمشاركات من مختلف السفارات والمؤسسات الثقافية من داخل مصر وخارجها، منها بوليفيا والأرجنتين والمكسيك وروسيا والصين والفلبين واليابان وفلسطين.

تفاصيل احتفال ساقية الصاوي بعيدها التاسع عشر

وأوضح بيان صادر عن ساقية الصاوي، أن المعرض يُقام في قاعة النهر في الثالثة عصرًا ويستمر حتى التاسعة مساءً، وتتضمن فعالياته فنونًا ترفيهية وعروضًا تثقيفية، تقدمها السفارات المشاركة، كما يقدم خدمات ثقافية مخفضة أو ممنوحة، بالإضافة إلى معروضات الكتب والملابس والأطعمة ولقطات مصورة وخرائط وكتيبات تراثية في الجناح الخاص بكل دولة من الدول المشاركة بالمعرض.

كما يتضمن اليوم، فقرات غنائية فنية متنوعة وفلكلور ومن بين الفنانين المشاركين «وجدان، سيد الحسيني»، بالإضافة إلى فرقة وصلة سماع والحضرة للإنشاد الديني.

يشار إلى أن الساقية جمعت من مختلف بلدان العالم ما يمنح المتلقي الفرصة؛ لاكتشاف بعض من أروع ما تقدمه الثقافات العالمية في مكان واحد، من خلال معرضها، كما تسعى لتقريب المسافات بين المتطلعين لمعرفة الثقافات الأخرى.

من هو عبد المنعم الصاوي؟

ولد عبد المنعم الصاوي، في محافظة البحيرة يوم 20 فبراير عام 1918، عمل بالصحافة وتولى العديد من مناصبها القيادية، واختير دورتين متتاليتين نقيبًا للصحفيين المصريين، كما حصل على ليسانس الآداب من قسم اللغة العربية في جامعة القاهرة.

تولى رئاسة مركز مطبوعات اليونسكو، وأضاف إلى المكتبة العربية العديد من المؤلفات الروائية والفكرية وفي مقدمتها واحدة من أطول الروايات العربية، وهي خماسية الساقية «الضحية- الرحيل- النصيب- التوبة».

تولى العديد من المناصب القيادية بوزارة الثقافة، كما تولى وزارتي الثقافة والإعلام معًا في حكومة السيد ممدوح سالم وفي عهد الرئيس السادات، وتم تعيينه عضوًا بمجلس الشورى في أولى دوراته.

ظل يناضل من أجل القضايا العربية وفي مقدمتها قضية فلسطين التي ألقى آخر خطبه دفاعًا عنها في بغداد يوم السابع من ديسمبر عام 1984 حين توفاه الله تعالى.