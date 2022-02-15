القوات الروسية تعود لتمركزاتها بعد انتهاء تدريباتها على حدود أوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء ،لقطات فيديو تظهر دبابات و معدات عسكرية على منصات السكك الحديدية، وهى عائدة من المنطقتين الجنوبية والغربية على حدود أوكرانيا بعد انتهاء التدريبات واسعة النطاق.

عودة المعدات العسكرية الروسية إلى أماكنها بعد انتهاء التدريبات

كما أظهرت مقاطع الفيديو، اقتراب قافلة دبابات، ومركبات عسكرية من منصات السكك الحديدية وعملية تحميلها عليها، وأعلن المتحدث الرسمى لوزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، فى بيان صحفى، صباح اليوم أن المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية الحدودية لأوكرانيا بدأت إعادة قواتها إلى أماكن تمركزها الدائم بعد انتهاء التدريبات العسكرية، وذلك بعد عمليات التحميل على المركبات.

#فيديو وزارة الدفاع الروسية تعلن بدء عودة قواتها إلى قواعدها العسكرية في المنطقتين الجنوبية والغربية مع انتهاء التدريبات#جريدة_الراية #روسيا #أوكرانيا pic.twitter.com/RIqGda9duN — الراية القطرية (@alraya_n) February 15, 2022

وكان بيان وزارة الدفاع الروسية، قد أشار الى أن مجرد الانتهاء من أنشطة التدريبات القتالية، من المقرر سير القوات بطريقة مشتركة إلى نقاط التمركز الدائم، ووفقا لموقع قناة روسيا اليوم، بدأت بالفعل وحدات المنطقتين العسكرية الجنوبية والغربية التي أنجزت المهام في التحميل على السكك الحديدية والنقل البري، كما أن تسير أرتال لوحدات منفصلة إلى قواعدها بوسائلها الخاصة.

وأكد البيان أن القوات الجيش الروسي تواصل مجموعة من التدريبات العملياتية واسعة النطاق، و التى تشارك فيها كافة المناطق العسكرية والأساطيل والقوات المحمولة جوا.

انتهاء التدريبات الروسية في المنطقتين الجنوبية والغربية (قرب الحدود الأوكرانية) وعودة القوات إلى قواعدها الدائمة pic.twitter.com/CBPc1IGx9l — Maxim Altoury (@Altoury) February 15, 2022

وأضاف «كوناشينكوف»، أن الملحقين العسكريين لشؤون الدفاع في سفارات الدول الأجنبية في بيلاروس سيرقبان المرحلة الأخيرة من التدريبات الروسية البيلاروسية «حزم الاتحاد 2022» في ساحة تدريب أوبوز ليسنيفسكي، حيث أنها ستشهد رماية حية في إطار مناورات «حزم الاتحاد 2022».

روسيا تسحب قواتها من على حدود أوكرانيا

و فى السياق ذاته، أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين»، سحب بعض القوات الروسية من على حدود أوكرانيا بعد تمارين عسكرية، مضيفة«سنواصل تحريك قواتنا داخل أراضي روسيا كما نراه مناسبا»، وفقا لقناة العربية