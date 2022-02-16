«لويس فويتون» تصدم عشاق «البرندات» برفع أسعارها.. وتتعهد بـ«زيادة معقولة»

أعلنت شركة لويس فويتون الفرنسية العالمية، أنّها سترفع أسعار بضائعها من الحقائب والساعات والأحذية والسلع والمجوهرات وغيرها، اليوم الأربعاء، مرجعة السبب في ذلك حسب ما جاء على لسان المتحدث باسمها في الصين، إلى زيادة تكاليف التصنيع والنقل، وذلك بعد ما رفعت «شانيل» العالمية، أسعار حقائبها 3 مرات في 2021، بنحو أكثر من 60% أكثر مما كانت عليه قبل ظهور جائحة كورونا 2019.

الزيادات ستؤثر على متاجر المجموعة في جميع أنحاء العالم

وقال المتحدث باسم Louis Vuitton في بيان، إنّ الزيادات في الأسعار ستؤثر على متاجر المجموعة في جميع أنحاء العالم، وستغطي السلع الجلدية واكسسوارات الموضة والعطور، ولم تعط مزيدًا من التفاصيل بشأن حجم الارتفاعات، لكنه قال إنّها ستختلف بحسب المنتج.

وذكرت العلامة التجارية العالمية الموجودة في غالبية دول العالم ومنها مصر، أنّ «تعديل السعر يأخذ في الحسبان التغيرات في تكاليف الإنتاج والمواد الخام والنقل فضلا عن التضخم».

رئيس المجموعة العالمية يتعهد بـ«زيادة معقولة»

وقال الملياردير برنارد أرنو رئيس المجموعة، في يناير الماضي، وهو يقدم مبيعات وأرباح قياسية لعام 2021 لقسم الأزياء والجلود، الذي يقوده فويتون وديور، إنّ المجموعة لديها مجال كبير للمناورة لزيادة الأسعار في بيئة تضخمية، لكن يجب أن تكون معقولة.

شركات السلع الفاخرة استفادت من أزمة كورونا

وطوال جائحة الفيروس التاجي كورونا، استفادت شركات السلع الفاخرة من الطلب المتزايد على الأزياء والاكسسوارات الراقية لدفع علاماتها التجارية إلى مستوى أعلى.