محطات في حياة الفنان سمير وحيد.. تميز بأدوار الشر وحُرم من البطولة

يُعد الفنان الراحل سمير وحيد، من الوجوه المعروفة على شاشتي السينما والتليفزيون، الذي اشتهر بتجسيد مختلف الأدوار، ولكنه ذاع صيته خلال أدوار الشر التي تميز بها، للدرجة التي جعلت جمهوره يشعر بأنها شخصيته الحقيقة، وليست مجرد تمثيل.

تمر اليوم 16 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان القدير سمير وحيد، الذي وُلد في عام 1946، وبدأ مسيرته الفنية من خلال التحاقه بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ثم عمل في البداية بالمسرح العالمي.

أعمال الفنان سمير وحيد المسرحية

أخرج الفنان الراحل سمير وحيد، العديد من الأعمال المسرحية، منها «كلام فارغ»، و«عالم علي بابا»، و«تحت الشجرة»، و«الحفار»، وغيرهم من المسرحيات الناجحة.

شارك «وحيد» في العديد من السهرات التليفزيونية، في بداية الستينيات من القرن الماضي، ليدخل بعد ذلك عالم السينما، من خلال مشاركته في فيلم «مجرم تحت الاختبار»، في عام 1969، وبعدها غاب لسنوات ليعود مرة أخرى للمشاركة في مسلسل «شجرة اللبلاب»، عام 1976، لتتوالى بعد ذلك أعماله السينمائية والدرامية.

شخصية «منير» في مسلسل «أرابيسك»

قدم الفنان الراحل سمير وحيد، خلال مشواره الفني، ما يقرب من 95 عملًا فنيًا، ولكن من أشهر الأدوار التي جسدها هي شخصية «منير»، التي قدمها من خلال مسلسل «أرابيسك»، مع عدد كبير من الفنانين، من بينهم، صلاح السعدني، هدى سلطان، وأبو بكر عزت، وهالة صدقي، وغيرهم من نجوم الفن.

وخلال أحداث مسلسل «أرابيسك»، في عام 1994، الذي تزوج بـ ابنة الأستاذ وفائي، «أنهار»، ولكن بعد وفاتها، ونظرًا لبعض الظروف التي مر بها، قرر أن يتزوج من شقيقتها «أنوار»، وتسافر معه إلى الخارج وتكتشف بعد ذلك أن السبب وراء وفاة شقيقتها في حادث هو زوجها «منير».