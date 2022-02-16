وسط معنويات مرتفعة.. أبطال «نقل عام» يستعدون لتوديع استوديوهات التصوير

ينتهي صناع مسلسل «نقل عام»، من تصوير المشاهد الأخيرة، غدًا الخميس، بحضور أغلبية الفنانين المشاركين في العمل الدرامي، الذي استغرق تصويره 3 أشهر، وسط معنويات مرتفعة، خاصة أنه نجح في تصدر تريندات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، منذ بداية عرضه قبل نحو أسبوعين.

مواعيد عرض مسلسل «نقل عام»

ويعرض مسلسل «نقل عام» بداية من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة 8 مساءً عبر شاشة «أون»، بينما يُعاد عرضه الساعة 2 صباحًا، والساعة 1 ظهرا، كما يعرض على قناة «أون دراما» في تمام الساعة 10 مساءً، والإعادة الساعة 6 صباحًا، والساعة 10 صباحًا، والساعة 4 عصرًا.

قصة سائق بهيئة النقل

تدور أحداث مسلسل «نقل عام» في إطار الدراما الاجتماعية، حول موظف يعمل بهيئة النقل العام يدعى «أحمد الشربيني»، يجسد دوره الفنان محمود حميدة، الذي كافح في مشوار حياته، على عمله وتربية أولاده، إذ تتكون أسرته من 10 أفراد، ويعيش حياة بسيطة في منزل متواضع، لكنه يعاني كثير من المشكلات.

أبطال المسلسل

يشارك في بطولة المسلسل، عدد من النجوم رفقة الفنان محمود حميدة، أبرزهم: سوسن بدر، أحمد بدير، سميحة أيوب، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، إيمان أيوب، هايدي رفعت، نهلة سلامة، نور خالد النبوي، دينا، أميرة أديب، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب، وإنتاج ريمون مقار.