تعرف على مواعيد مسلسل نقل عام على قناة أون لـ«محمود حميدة وسوسن بدر»

يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة مواعيد مسلسل «نقل عام»، للفنان محمود حميدة، بعدما تصدرت الحلقات الأولى منه محرك البحث جوجل وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين.

مواعيد عرض مسلسل «نقل عام» على قناة أون

ويُعرض مسلسل نقل عام، للفنان محمود حميدة، يوميًا من السبت إلى الأربعاء، على قناة «أون»، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويُعاد مرة ثانية الساعة الثانية صباحًا، وفي عرضه الثالث يُعرض في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي.

مواعيد مسلسل «نقل عام» على قناة أون دراما

كما يُعرض مسلسل نقل عام، عبر قناة «أون دراما»، يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويُعاد 3 مرات، الأولى الساعة السادسة صباح اليوم التالي، ومرة ثانية الساعة العاشرة صباحًا، وأخيرًا الساعة الرابعة عصرًا.

تعرف على قصة مسلسل نقل عام لـ محمود حميدة

مسلسل نقل عام، ينتمي إلى الدراما الاجتماعية، ويُناقش قضية الزيادة السكانية في إطار درامي بسيط، حيث تدور أحداثه حول «أحمد الشربيني»، موظف في هيئة النقل العام، ويعمل سائق أتوبيس، لديه أسرة مكونة من 10 أفراد، يعيش داخل بيت بسيط، ويُعاني من كثرة الهموم ومشاغل الحياة.

أبطال مسلسل نقل عام على قناة أون

مسلسل نقل عام، من بطولة محمود حميدة، وسوسن بدر، وسميحة أيوب، ومحمد محمود عبد العزيز، وميريهان حسين، وريم البارودي، ونور خالد النبوي، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، وأميرة أديب، وأحمد بدير، والطفل آدم النحاس، وآخرين، وهو من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب، وإنتاج مجموعة فنون مصر لريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.