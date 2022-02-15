كييف: عودة القوات الروسية إلى تمركزها يعتبر انسحابا

قال مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا اليوم الثلاثاء، ميخائيل بودولاك، إن المكتب نظر بشكل إيجابي إلى روسيا بعد بدء عودة قواتها المدرعة إلى مواقع تمركزها الأساسية.

الرئاسة الأوكرانية: عودة القوات الروسية بعد التدريبات على حدود البلاد «إشارة صحيحة»

ووفقًا لوكالة أنباء «تاس» الروسية، أضاف «بودولاك»: «أنه مما لا شك فيه فإن المعلومات الواضحة المحددة تمامًا عن بدء انسحاب وعودة الوحدات الروسية من حدود أوكرانيا إلى تمركزها الدائم، تعتبر إشارة صحيحة».

وفى السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، في بيان صحفي صباح اليوم، إن كييف ستصدق بشأن تهدئة الموقف عندما ترى انسحاب القوات الروسية من حدودها.

عودة الدبابات الروسية بعد انتهاء التدريبات على حدود أوكرانيا

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث الرسمى لوزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف أن الوحدات التابعة للمنطقتين العسكرية الجنوبية والغربية، بدأت فى العودة الى مواقع تمركزها الأساسية بعد إنجاز مهامها العسكرية في المناورات.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات فيديو تُظهر دبابات ومعدات عسكرية على منصات السكك الحديدية، وهي عائدة من المنطقتين الجنوبية والغربية على حدود أوكرانيا بعد انتهاء التدريبات واسعة النطاق، كما أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين»، سحب بعض القوات الروسية من على حدود أوكرانيا بعد تمارين عسكرية، مضيفة: «سنواصل تحريك قواتنا داخل أراضي روسيا كما نراه مناسبًا»، كما أكد المتحدث باسم الكرملين «دميتري بيسكوف» أنه بعد انتهاء التدريبات ستعود الجنود إلى أماكنها الدائمة، كما أنها عملية طبيعية، وفقا لما ذكرته قناة العربية.

يذكر أن ذلك يأتي بعد يوم من إشارة وزير الخارجية الروسي «سيرجي لافروف»، إلى أن روسيا مستعدة لمواصلة مباحثات المظالم الأمنية التي أدت إلى الأزمة الأوكرانية، في تغيير لنبرة التصعيد بشأن غزو أوكرانيا بعد أسابيع من التوتر.