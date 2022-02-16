75.5 % ارتفاعا في صادرات مصر إلى بلجيكا خلال 11 شهرا

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لبلجيكا، مسجلة 411.6 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2021، مقابل 234.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 75.5%.

1.6 مليار دولار واردات في 11 شهرا

بلغت قيمة الواردات المصرية من بلجيكا، 1.6 مليار دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021، مقابل 937.1 مليون دولار، خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع، قدرها 71.1%.

وأشار المركزي للإحصاء، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وبلجيكا، لتصل إلى 2 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2021، مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 72%.

وبلغت قيمة الاستثمارات البلجيكية في مصر، 246.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021، مقابل 85.9 مليون دولار خلال نفس العام المالي 2019-2020، بنسبة ارتفاع قدرها 187.3%.

7.3 % زيادة في تحويلات المصريين العاملين ببلجيكا

سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدولة بلجيكا 26.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 24.5 مليون دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة ارتفاع قدرها 7.3 %.

وانخفضت قيمة تحويلات البلجيكيين العاملين في مصر، إلى 1.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020، مقابل 1.7 مليون دولار خلال العام المالي 2018- 2019، بنسبة انخفاض قدرها 13.6 %.

يشار إلى أن عدد سكان مصر، سجل 102.8 مليون نسمة خلال عام 2021، بينما سجل عدد سكان بلجيكا 11.6 مليون نسمة في نفس العام.