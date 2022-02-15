الإحصاء: معدل البطالة يسجل 7.4% في الربع الرابع لـ2021

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع أكتوبر - ديسمبر لعام 2021، حيث بلغ معدل البطالة 7.4% من إجمالي قوة العمل مقابل 7,5% في الربع السابق من عام 2021 بانخفاض قدره 0,1% عن الربع السابق، وبارتفاع قدره 0,2% عن الربع المماثل من العام السابق.

أولا: قوة العمل

سجل تقدير حجم قوة العمل 29,653 مليون فرد مقابل 29,380 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 0,9%، وبلغت قوة العمل في الحضر 13,234 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 16,419 مليون فرد، أما على مستوى النوع فبلغ حجم قوة العمل للذكور 24,487 مليون فرد، بينما بلغت للإناث 5,166 مليون فرد، وذلك على خلفية أعداد المشتغلين بمقدار 284 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق، وانخفاض المتعطلين بمقدار 11 ألف متعطل، ما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار 273 ألف فرد.

ثانيا: المتعطلون

وبلغ تقدير المتعطلين 2,200 مليون متعطل بنسبة 7,4% من إجمالي قوة العمل 1,280 مليون ذكور، 920 ألف إناث مقابل 2,211 مليون متعطل في الربع الثالث 2021 بانخفاض قدره 11 ألف متعطل بنسبة 0,5%، وبارتفاع قدره 34 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1,6%.

المتعطلون طبقاً للنوع

- بلغ معدل البطالة بين الذكور 5,2% من إجمالي الذكور في قوة العمل في الربع الحالي بينما كان 5,9% في الربع السابق مقابل 5,1% في الربع المماثل من العام السابق.

- بلغ معدل البطالة بين الإناث 17,8% من إجمالي الإناث في قوة العمل في الربع الحالي، بينما كان 15,3% في الربع السابق مقابل 16,8% في الربع المماثل من العام السابق.

- بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية 15 - 29 عاما، خلال الربع الحالي 64,3% مقابل 58,4% في الربع السابق.

- بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية 15 - 29 عاما، 64,3% من إجمالي المتعطلين، موزعة طبقا لفئات السن التفصيلية كما يلي:

* 10,1% لإجمالي الفئة العمرية 15 - 19 عاما حيث بلغت 13,6% للذكور، و5,2% للإناث، مقابل 10,6% في الربع السابق، الذكور 13,0% والإناث 6,2%.

- 31,7% لإجمالي الفئة العمرية 20 - 24 عاما حيث بلغت 31,0 % للذكور، 32,7% للإناث، مقابل 29,0% في الربع السابق، الذكور 25,8%، والإناث 34,8%.

* 22,5% لإجمالي الفئة العمرية 25 - 29 عاما، حيث بلغت 20,1 للذكور%، 25,9% للإناث، مقابل 18,8% في الربع السابق، الذكور 17,2% والإناث 21,6%.

* 2-35,7% من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية 30 - 64 سنة، حيث بلغت 35,3% للذكور، 36,1% للإناث، خلال الربع الحالي، مقابل 41,6% خلال الربع السابق، حيث بلغت 44,0% للذكور، 37,5% للإناث.

المتعطلون طبقا لمحل الإقامة للحضر والريف

بلغ معدل البطالة في الحضر 11,0% من إجمالي قوة العمل في الحضر، بينما كان 11,4% في الربع الثالث من عام 2021، والربع المماثل من العام السابق.

وصل معدل البطالة في الريف إلى 4,5% من إجمالي قوة العمل، بينما كان 4,4% في الربع الثالث من عام 2021 مقابل 4,0% في الربع المماثل من العام السابق.

82,6% من إجمالي المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الرابع لعام 2021

بلغت نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 82,6% في الربع الحالي، وكانت النسبة في الربع السابق 80,3% من إجمالي المتعطلين، وفي الربع الحالي موزعة كما يلي:

* 37,8% بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقابل 39,8% بالربع السابق، و36,3% في الربع المماثل من العام السابق.

* 44,8% بين حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها مقابل 40,5% بالربع السابق، و45,7% من الربع المماثل من العام السابق.

ثالثا: المشتغلون

بلغ تقدير المشتغلين 27,453 مليون فرد، بينما كان 27,169 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 1,0%، وبلغ تقدير المشتغلين في الحضر 11,778 مليون مشتغل، بينما بلغ تقدير المشتغلين في الريف 15,675 مليون مشتغل.

المشتغلون طبقا للحالة العملية

- بلغ تقدير المشتغلين بأجر نقدي 19,997 مليون مشتغل 17,007 مليون ذكور، 2,990 مليون إناث بنسبة 72,8% من إجمالي المشتغلين، بينما كان 71,5% في الربع السابق، مقابل 70,5% في الربع المماثل من العام السابق.

- بلغ تقدير المشتغلين أصحاب الأعمال 1,070 مليون مشتغل 1,006 مليون مشتغل من الذكور، 64 ألف مشتغلة من الإناث بنسبة 3,9% من إجمالي المشتغلين، بينما كان 3,8% في الربع السابق، مقابل 7,2% في الربع المماثل من العام السابق.

- بلغ تقدير المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5,127 مليون مشتغل 4,710 مليون مشتغل من الذكور، 417 ألف مشتغلة من الإناث، بنسبة 18,7% من إجمالي المشتغلين، بينما كان 19,4% في الربع السابق مقابل 16,5% في الربع المماثل من العام السابق.

- بلغ تقدير المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات داخل الأسرة دون أجر 1,259 مليون مشتغل، 483 ألف مشتغل من الذكور، 776 ألف مشتغلة من الإناث بنسبة 4,6% من إجمالي المشتغلين، بينما كان 5,3% في الربع السابق مقابل 5,8% في الربع المماثل من العام السابق.

رابعا: المساهمة في النشاط الاقتصادي

- بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 43,8% من جملة السكان 15 عاما فأكثر خلال الربع الحالي، بينما كان 43,7% خلال الربع الثالث من عام 2021، مقابل 43,5% في الربع المماثل من العام السابق.

- بلغ معدل المساهمة الذكور 69,8% مقابل 70,9% فى الربع السابق مقابل 69,6% في الربع المماثل من العام السابق، الإناث 15,9% بينما كان 15,4% في الربع السابق مقابل 16,1% في الربع المماثل من العام السابق.

أهم الأنشطة الاقتصادية التي تحول إليها أكبر عدد من المشتغلين

- نشاط النقل والتخزين 133 ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2021.

- نشاط التعليم 104 آلاف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2021.

نشاط تجارة الجملة والتجزئة 90 ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2021.

- نشاط الصحة 71 ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام2021.

- نشاط التشييد والبناء 50 ألف مشتغل خلال الرابع من عام 2021.

التوزيع النسبي للمشتغلين طبقا لأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الرابع لعام 2021

- حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغ عدد المشتغلين في هذا النشاط 5,152 مليون مشتغل 4,415 مليون من الذكور، 737 ألفا من الإناث بنسبة 18,8% من إجمالي المشتغلين، محتلا المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

- بلغ عدد المشتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4,181 مليون مشتغل 3,528 مليون من الذكور، 653 ألفا من الإناث بنسبة 15,2% من إجمالي المشتغلين.

- بلغ عدد المشتغلين في التشيد والبناء 3,776 مليون مشتغل 3,754 مليون من الذكور، 22 ألفا من الإناث بنسبة 13,8% من إجمالي المشتغلين.

- بلغ عدد المشتغلين في نشاط الصناعات التحويلية 3,363 مليون مشتغل 3,094 مليون من الذكور، 269 ألف من الإناث بنسبة 12,3% من إجمالي المشتغلين.

- بلغ عدد المشتغلين في نشاط النقل والتخزين 2,489 مليون مشتغل 2,466 مليون من الذكور، 23 ألفا من الإناث بنسبة 9,1% من إجمالي المشتغلين.