التنظيم والإدارة يُسلم وزير الري قائمة المهندسين المرشحين للتعيين بالوزارة

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الري على حرص الوزارة على إتباع أفضل الممارسات في إختيار المهندسين الجدد بالوزارة لتلبية إحتياجات العمل في المرحلة الحالية وتحقيق المستهدفات خلال الفترة المقبلة، بشكل يتناسب مع الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في المرحلة الحالية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى.

اجتماع وزير الرى ورئيس «التنظيم والإدارة»

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الأربعاء ، حيث قام رئيس «التنظيم والإدارة» بتسليم وزير الري القائمة النهائية للمرشحين لشغل وظائف مهندسين بالوزارة لعدد 236 مهندس إجتازوا بنجاح المسابقة المركزية التي نظمها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال عام 2021.

ووجه الوزير الشكر للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على حسن إدارة المسابقة ، ومشيداً بمنظومة التقييم الإلكترونية التي إستخدمها الجهاز في إختيار أفضل العناصر المتقدمة التي تتمتع بالكفاءة والإنضباط، مضيفاً أنه تم الإعلان مؤخراً عن مسابقة جديدة لشغل وظائف مهندسين بالوزارة لعدد 240 مهندسا، ويتم التقديم لها خلال الفترة من 20 فبراير إلى 7 مارس 2022، مؤكدا على أن وزارة الري حريصة على اتباع أفضل الممارسات في إختيار المهندسين الجدد.

الشيخ: تنفيذ إجراءات المسابقة وفقا للمادة 12 بقانون الخدمة المدنية

وقال الدكتورصالح الشيخ إن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قام بتنفيذ إجراءات المسابقة في إطار تطبيق نص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حيث تم الإعلان عن المسابقة قبل فتح باب التقدم لها بـ 15 يوم لإعطاء الفرصة للراغبين في التقدم للمسابقة لتجهيز المستندات المطلوبة، وتم فتح باب التقدم للمسابقة خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 5 أغسطس 2021 أونلاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز لتسهيل إجراءات تقديم المستندات.

وأضاف أن أعمال التقييم التي نفذها الجهاز بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع له أسفرت عن تأهل 266 متقدم للتصفيات النهائية وهي الامتحان الشفوي العلني «المقابلة»، حيث قامت اللجنة المشكلة وفقاً لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 والمشرفة على المسابقة بالتقييم الشفوي العلني بقاعة المؤتمرات الكبرى بمركز الإدارة العامة بالجهاز بحضور 242 مرشح لشغل وظائف مهندسين بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة لتخصصات «مدنى وميكانيكا وكهرباء وإتصالات و حاسب آلي» بالمستوى الوظيفي الثالث «ج» بوزارة الموارد المائية والري.