وزارة الري تعلن 240 وظيفة للمهندسين بنظام التعيين في 5 تخصصات

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حاجة وزارة الموارد المائية والري، لتعيين عدد 240 في وظيفة مهندس بالتخصصات الآتية: «29 مهندس ميكانيكا- 15 كهرباء- 190 مدني- 2 اتصالات- 4 حاسب آلي»، بموازنة وزارة الموارد المائية والري والجهات التابعة لها، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية:

شروط وظائف وزارة الري 2022

يشترط فيمن يتقدم للتعيين في الوظائف المعلنة ما يلي:

1- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.

2- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوه أربع سنوات على الأقل.

5- ألا يزيد السن عن 30 عامًا من تاريخ نشر الإعلان.

6- أن يكون حاصلًا على بكالوريوس هندسة في التخصصات المطلوبة.

7- أن يكون مقيد بنقابة المهندسين.

8- أن يجتاز الامتحانات المقررة وفقًا للقواعد المقررة قانونًا.

9- أن يقر المتقدم بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفق ما تقتضيه مصلحة العمل بالوزارة.

10- سداد مبلغ قدره 22 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية: «البنك الأهلي المصري- بنك مصر- بنك القاهرة»، التي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكل محافظات الجمهورية، على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9/450/78120 حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة الري 2022

- صورة شخصية للمتقدم.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية «وجهين».

- صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة «وجهين بحسب الأحوال».

- صورة المؤهل الدراسي.

- صورة المؤهل الأعلى إن وجد.

- صورة كارنيه نقابة المهندسين.

- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

- شهادة التأهيل «بطاقة الخدمات المتكاملة» في حالة الإعاقة.

- صورة من إيصال الإيداع.

طريقة التقديم لـ وظائف وزارة الري 2022

ويتم التقديم إلكترونيًا في وظائف وزارة الري عن طريق بوابة الوظائف الحكومية، ثم الضغط على تقديم طلب وملء الاستمارة الإلكترونية إعتباراً من 20 فبراير 2022 وحتى يوم 7 مارس 2022، ويجب مراعاة الآتي عند التسجيل:

- رفع أصول المستندات المذكورة عبر الاستمارة الإلكترونية بصيغة jpg فقط ملونة ولا تزيد عن 1 ميجا.

- يرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها، وفي حالة ثبوت عدم صحتها سيتم رفض الطلب.

- يتعين عدم البدء في إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.