وزيرة الهجرة: «مصر تستطيع بالصناعة» تستهدف الاستفادة من خبرائنا بالخارج (فيديو)

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة تستعد لتنظيم النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، بعنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، موضحةً أن كل نسخة من هذه المؤتمرات تتماشى مع أهداف واستراتيجيات الدولة، وتكليفات القيادة السياسة للحكومة المصرية، بتوطين الصناعة في مصر، متابعة: «كان لا بد أن تتحدث النسخة السادسة عن الاستفادة من خبرائنا بالخارج في مجال الصناعة».

رعاية الرئيس لمؤتمرات مصر تستطيع

أضافت وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وجومانا ماهر: «حظينا برعاية كريمة من رئيس الجمهورية لتنظيم هذا المؤتمر، الذي سينعقد في أواخر مارس المقبل، واللجنة المنظمة بالوزارة تعمل على تنظيم الجلسات والمشاركين».

وتابعت بأن وزارة التجارة والصناعة، تتعاون مع وزارة الدولة للهجرة لتنظيم المؤتمر، بالإضافة إلى وجود شركاء آخرين داخل الحكومة، مثل الهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، واتحاد الصناعات والغرف التجارية، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارتي البيئة والتخطيط.

عدد كبير من المتخصصين في الصناعة

أشارت نبيلة مكرم، إلى أنه من الصعوبة الحصول على متخصصين في مجالات صناعية معينة، موجهة التحية لفريق العمل بالوزارة، وكل فرق العمل القائمة على تنظيم مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، الذي سيشهد وجود عدد كبير من هؤلاء المتخصصين.

وأوضحت الوزيرة، أن المؤتمر سيشهد عددا من الجلسات المهمة، مثل: جلسة الصناعة الخضراء، وجلسة المركبات ووسائل النقل، وجلسة الصناعات الطبية، وجلسة الصناعات التكنولوجية وصناعة الثروة الصناعية الرابعة وصناعات المستقبل.

توجيه رئاسي بجلسة خاصة بإفريقيا

أكدت وزيرة الهجرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الوزارة بأن يكون هناك جلسة خاصة بإفريقيا، موضحةً: «نتحدث هنا عن التجارة المرتبطة بالصناعة، وكيفية فتح أسواق تصديرية للقارة الإفريقية، وكل جلسة ستشهد مشاركين مصريين بالخارج والقطاع الخاص ومسؤولين من الدولة، ولأول مرة سيشهد هذا المؤتمر في العام الحالي، مشاركة عدد من الشركات الأجنبية العاملة في مصر، باعتبارها فرصة للترويج للدولة المصرية».