مصرع شاب وإصابة آخر في الفيوم.. اختنقا بغاز سام أثناء تسليك بيارة صرف

لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر، كلاهما في العقد الثاني من العمر، إثر إصابتهما باختناق داخل مطعم يعملان فيه في إحدى القرى التابعة لمركز الفيوم، اليوم، وذلك أثناء تسليك الصرف الصحي في بيارة داخل المطعم بعد انسدادها.

وكشفت المعاينة أنه لدى فتح العاملين غطاء البيارة تصاعد غاز سام تسبب في اختناقهما، فلفظ أحدهما أنفاسه الأخيرة، فيما أُصيب الثاني باختناق، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان المطعم حيث جرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى الفيوم العام.

بلاغ بمصرع شاب وإصابة آخر

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية الصعيدي بنطاق المركز، بمصرع شاب وإصابة آخر داخل أحد المطاعم بالقرية، أثناء تسليك بيارة صرف صحي داخل المطعم.

وانتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث المركز، إلى مكان الواقعة، وتبينّ مصرع أحمد م.ع 20 سنة إثر إصابته باختناق داخل بيارة صرف صحي، وإصابة محمود. م.ع 20 سنة باختناق، وكلاهما مقيمين بقرية الصعيدي بنطاق مركز الفيوم.

نقل الجثة والمصاب للمستشفى

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان المطعم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة، كما جرى نقل المصاب إلى نفس المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حول الواقعة وظروفها وملابساتها.