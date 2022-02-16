مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب دراجة نارية بالفيوم

لقي شخص في العقد الرابع من العمر مصرعه، وأصيب آخر، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب دراجة نارية، على طريق بحيرة قارون السياحي، أمام جزيرة البط بمحافظة الفيوم، إذ كان الشخصان يستقلان «موتوسيكل» عائدين من عملهما، وفوجئا بسيارة ملاكي تأتي في مواجهتهما بسرعة جنونية، وحاول قائد الدراجة النارية تفاديها فاصطدم بعامود إنارة وانقلبت بهما الدراجة البخارية، فلقي أحدهما مصرعه وأصيب الثاني، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، كما انتقل ضباط الشرطة إلى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب دراجة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة سنهور، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية عقب اصطدامها بعامود إنارة على طريق بحيرة قارون بنطاق المركز، ووجود متوفي ومصاب.

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وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة سنهور برئاسة المقدم محمد عشري رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وتبين انقلاب الدراجة النارية عقب اصطدامها بعامود إنارة، وذلك في أثناء محاولة قائد الدراجة النارية تفادي الاصطدام بسيارة خلال سيرها بسرعة جنونية.

أسماء المصاب والمتوفي

هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع صالح عبد الله صالح، 47 سنة، ومقيم عزبة موسى بسنورس، وإصابة محمد منسي شعبان مفتاح، 34 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة في الجسم.

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وتم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف الجهات المختصة، كما تم نقل المصاب إلى نفس المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.