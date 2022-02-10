انتشال جثة ثالثة لشاب من بيارة صرف صحي بالفيوم.. سقط بها أثناء عمله

تمكنت قوات الحماية المدنية، منذ لحظات، من انتشال الجثة الثالثة لشاب سقط في بيارة صرف صحي دون غطاء أمام محكمة الفيوم، خلال عمله برفقة زميليه.

وسقط الشباب الثلاثة الذين يعملون في إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بمدينة الفيوم، والتي تتولى مسؤوليتها إحدى شركات المقاولات الخاصة، إذ سقط أحدهم خلال عمله وحينما حاول الآخران إنقاذه لقوا مصرعهم جميعاً، في مشهد مأساوي أصاب أهالي محافظة الفيوم بحالة من الحزن والأسى على فراقهم، بعدما خسروا حياتهم في سبيل لقمة العيش وشهامتهم.

الحماية المدنية تنتشل الجثة الثالثة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أمير السحلي مأمور قسم ثان الفيوم، إخطاراً يفيد تمكن قوات الحماية المدنية من انتشال جثة الضحية الثالثة، من بيارة صرف صحي أمام محكمة الفيوم، ونقل جثته إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام برفقة جثتي زميليه الآخرين.

وتبينّ أنّ الجثة لشاب يدعى صيام بدوي أحمد، 30 سنة، ومقيم عزبة عاشور، وأنّه يعمل في شركة مقاولات خاصة، والمسؤولة عن إحلال وتجديد شبكتي الصرف الصحي والمياه بمدينة الفيوم.

انتشال جثتي شابين من بيارة

وكانت قوات الحماية المدنية، قد تمكنت من انتشال جثتي شابين آخرين، يعملون في نفس الشركة قبل قليل وهم، محمد بدوي أحمد 35 سنة، وعلاء حسن رمضان 30 سنة، من البيارة، فيما كان البحث جارياً عن الجثة الثالثة.

سقطوا خلال عملهم في الصرف

وتبينّ من التحريات الأولية، أنّ الشباب الثلاثة هم عمال شركة المقاولات المسؤولة عن تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي بمدينة الفيوم، وأنّ أحدهم سقط خلال عمله في تلك البيارة وحاول الآخرين إنقاذه فسقطوا أيضاً، ولقي الثلاثة مصرعهم معاً.