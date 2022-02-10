مصرع شخصين واختفاء ثالث سقطوا في بيارة صرف صحي بالفيوم

حالة من الفزع والرعب سيطرت على أهالي مدينة الفيوم، وتحديداً بمحيط محكمة الفيوم، بعد سقوط 3 شباب داخل بيارة صرف صحي دون غطاء أمام المحكمة، خلال عملهم، إذ سقطوا ولم يتمكنوا من الخروج من الحفرة، ما أسفر مصرع شخصين، فيما لا يزال الثالث مفقودا حتى الآن، ولم يتم انتشاله سواء كان حيا أو ميتا، فيما هرعت سيارات الشرطة والحماية المدنية، وقوات الدفاع المدني إلى مكان الحادث، حيث جرى انتشال جثتين، بينما لا تزال هناك محاولات استخراج الشاب الثالث.

بلاغ بمصرع شابين في بيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود بلاغا من أهالي منطقة الجون أمام محكمة الفيوم، بسقوط 3 عمال صرف صحي داخل بيارة صرف صحي دون غطاء خلال عملهم في تلك المنطقة، ومصرع اثنين منهما واختفاء الثالث وعدم العثور عليه حتى الآن.

الحماية المدنية تنتقل لانتشالهم

على الفور، هرع ضباط قسم شرطة ثان الفيوم برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس المباحث، كما انتقل ضباط الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، حيث تمكنوا من انتشال جثتين من داخل بيارة صرف صحي أمام المحكمة، فيما لا تزال محاولات انتشال الثالث حتى الآن، ولم يتم التأكد من كونه لا يزال على قيد الحياة أو توفي مثل زميليه.

أسماء المتوفين في البيارة

وحصلت «الوطن»، على أسماء المتوفين وهم محمد بدوي أحمد 35 سنة، وعلاء حسن رمضان 30 سنة، وهم عمال في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

نقل جثتي العاملين للمشرحة

جرى نقل جثتي العاملين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة، كما جرى تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها والملابساتها، فيما لا تزال عملية البحث عن المفقود الثالث مستمرة.