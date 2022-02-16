محافظ أسيوط يتفقد مجمع خدمات المواطنين: ينهي معاناة سكان القرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، يرافقه اللواء مهندس هشام عوف رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد ، أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين ومبنى تنمية الأسرة بقرية دشلوط التابعة لمركز ديروط وسط زغاريد الأهالي وذلك لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال بالمشروعات والتي ينفذها جهاز تعمير الوادي الجديد ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

رافقهما خلال الجولة النائب حمادة زين قرشي عضو مجلس الشيوخ والنائب محمد عيد عبدالجواد والنائب حمادة زهيرى عضوا مجلس النواب والمهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد وعيون ابراهيم نائب رئيس مركز ومدينة ديروط ومسئولي الشركة المنفذة للأعمال.

حيث بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد مجمع خدمة المواطنين بدشلوط والذي يبلغ تكلفته 10 مليون جنيه وتابع أعمال التشطيبات النهائية بالمركز التكنولوجي بالدور الأرضي بالمجمع وتابع معدلات التنفيذ وسط استقبال كبير من أهالي القرية الذين بادروا بإطلاق الزغاريد مرددين هتافات "تحيا مصر" و "تحيا السيسي" كما رددوا النشيد الوطني موجهين الشكر لرئيس الجمهورية على مبادرته الكريمة واهتمامه بأهالي قرى الصعيد كما تفقد المحافظ مكتب التموين والسجل المدني ومكتب الشهر العقاري بالمجمع والذي سوف ينهي معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات الحكومية وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويسر ويتكون كل مجمع من 3 طوابق "أرضي و2 علوى" ويحتوى كل مجمع على مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي مشيدًا بمعدلات الانجاز في المشروع مشددًا على مراعاة معايير الجودة في التنفيذ وسرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية.

كما أشاد المحافظ بمشروعات مجمعات الخدمات الحكومية والتي سوف تنهي معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات الحكومية وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويسر بالإضافة إلى مشروعات سكن كريم ومشروعات المجمعات الزراعية والكبارى والرصف ووحدات الإسعاف والوحدات والمراكز الصحية.

كما استكمل المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد مبنى تنمية الأسرة بدشلوط والذي يتكون من طابقين (أرضى وأول علوي) يتكون الطابق الأرضي من صالة ألعاب رياضية علاجية ومركز علاج طبيعي ومركز تخاطب وحضانة بينما يضم الدور الأول عيادة تنظيم أسرة وورشة تدريب وفصل محو أمية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المشروعات التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير الوادي الجديد بمركزي منفلوط وديروط بلغت 304 مشروع بتكلفة 2مليار و258 مليون جنيه ومنها 14 مجمع خدمات سيتم الانتهاء من 8 مجمعات منها بنهاية شهر فبراير و14 مجمع زراعي و3 مجمعات سكنية و139 كوبري مشاة وكباري سيارات ما بين إنشاء جديد ورفع كفاءة و49 وحدة صحية بالإضافة إلى مراكز الشباب (إنشاء جديد ورفع كفاءة) 36 مركز شباب بالإضافة إلى إنشاء عدد 6 نقاط إسعاف و2 سيارة إسعاف من إجمالي 13 مشروع في قطاع الإسعاف بالإضافة لأعمال الكهرباء مابين أعمدة وأكشاك ومحولات بلغت 15 مشروع وفي قطاع التضامن الاجتماعي بلغت 21 مشروع جارى تنفيذها وكذلك عدد 3 مجمعات سكنية بنسبة تنفيذ تتخطي 60% لافتًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.