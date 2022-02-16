وزيرة الهجرة: مؤتمرات مصر تستطيع ليست للشو الإعلامي.. وانتظروا فيديو الإنجازات

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أبرز أوجه الاستفادة من علماء مصر بالخارح في النسخ الخمس السابقة من مؤتمرات «مصر تستطيع»، موضحة: «كان هناك تخوفا من أن تكون هذه المؤتمرات للشو الإعلامي فقط، لكن الجمهورية الجديدة وما تقدمه الدولة من تيسيرات وتسهيلات، فتحت مجالات لخبراء مصر في الخارج، ومنحت رسالة جديدة لهم، بأن يشاركوا في المؤتمرات».

مقطع فيديو تسجيلي لنتائج المؤتمرات

أضافت نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وجومانا ماهر: «نحرص بعد كل مؤتمر على أن تتحدث الوزارات التي استفادت من هؤلاء الخبراء، فمثلا لدينا الدكتور وجيه المراغي والدكتورة هدى المراغي، يتعاونان مع وزارة الإنتاج الحربي».

وتابعت وزيرة الهجرة: «الدكتور حسن مصطفى يتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وفي مؤتمر الاستثمار شارك المهندس أشرف دوس من كاليفورنيا، وأطلق المنطقة اللوجستية في محافظة الغربية»، مؤكدة «شاهدنا الكثير من مشروعات تبادل الخبرات، مع وزارات البيئة والكهرباء والإنتاج الحربي والتخطيط، وفي هذا المؤتمر نعد مقطع فيديو تسجيلي بما تم من نتائج خلال هذه المؤتمرات».

الاهتمام بالشباب الدراسين في الخارج

قالت نبيلة مكرم، إن الوزارة اهتمت بالشباب الدراسين في الخارج، متابعة: «هؤلاء الطلاب من السهل استقطابهم بأفكار متطرفة ومضادة لاتجاهات الدولة، لذلك التفتت الوزارة إلى هذه المسألة»، لافتة إلى تأسيس مركز وزارة الهجرة للحوار مع الدارسين في الخارج، للرد على كل الاستفسارات، ومنحهم المادة بكل المعلومات التي تجعلهم قادرين على الرد على أي استفسار بخصوص القضايا المصرية.

واختتمت الوزيرة: «انتهيت للتو من حوار مع الطلاب المصريين في هولندا، وهم محبون جدا لبلدهم ويرغبون في تقديم الكثير لها، وشارك وزير الموارد المائية والري في هذه الجلسات للحديث عن السد الإثيوبي، بالإضافة إلى وزيرة التخطيط للحديث عن أهداف التنمية المستدامة، وسيشارك وزير السياحة ورئيس مجلس القومي للمرأة للحديث عن دور المرأة في الجمهورية الجديدة».