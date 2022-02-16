مصرع 3 أطفال وإصابة باقي أفراد الأسرة في حريق فيلا بالجيزة

نشب حريق مدمر في فيلا دوبلكس في الجيزة؛ ما أسفر عن مصرع 3 أطفال أشقاء باختناق، بينما نقلت الأم وطفل آخر إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب تحريات مباحث الجيزة، التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي.

حريق غرفة النوم

تعود الواقعة، عندما تلقى العميد حسن الدكروري مأمور قسم شرطة الجيزة، بلاغًا بنشوب حريق في فيلا بالطابق الأخير السابع دوبلكس، وتبين أن الحريق شب في غرفة نوم أطفال نتج عنها وفاة كل من «نورهان 8 سنوات، والتوأم هايدي ومحمد 6 سنوات»، وإصابة والدتهم 45 سنة، ربة منزل وشقيقهم «الأمير» 7 سنوات، باختناق، ونقلا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.

تصاعد الأدخنة والنيران

وأفادت تحريات المباحث، التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، بأن والد الأطفال المتوفين قال في محضر الشرطة، إن حريقًا شب داخل نوم الأطفال، وأنه فوجئ بتصاعد الأدخنة والنيران منها، فأسرع بإبلاغ الدفاع المدني فانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، شارك فيها النقيب محمد الماوى معاون قسم شرطة الجيزة، ويجري الفريق الأمني جمع المعلومات؛ للوقوف على أسباب الحادث.