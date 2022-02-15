القصة الكاملة لمصرع 3 أشقاء بينهم رضيع في حريق الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في محافظة الإسماعيلية، بالتحفظ على جثامين 3 أطفال لقوا حتفهم في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، جراء اشتعال النيران في الشقة المقيمين بها بمنطقة حي السلام، وانتقل فريق من النيابة العامة والأدلة الجنائية لمعاينة الحريق، فيما طالبت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة.

انهيار الأسرة

قال شهود العيان إن أسرة الأطفال أصيبت بانهيار عصبي بعد معرفتهم بخبر الوفاة، ورفضت الأم نقلها إلى المستشفى رغم إصابتها باختناق، مضيفين أنهم استيقظوا في الساعة الواحدة والنصف منتصف الليل على صراخ والدة الأطفال وطلبها النجدة من أجل السيطرة على النيران.

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وذكر صلاح عبد الكريم، شاهد عيان، أن الأهالي تفاجأت بخروج دخان من شقة سكنية بالدور الخامس في شارع العشريني، وحاول شاب يدعى محمود جمال، وهو من جيران الضحايا، اقتحام الشقة لمساعدة الأطفال في الخروج من الحريق، إلا أنه أصيب بحالة اختناق بسبب انتشار الدخان الكثيف، وتم نقله إلى المستشفى.

السيطرة على الحريق

نجحت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية برئاسة اللواء خالد كامل، في السيطرة علي الحريق ومنع امتداده إلى البنايات المجاورة، إذ تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء بالإضافة إلى القيام بعمليات التبريد، فيما أشارت المعاينة الأولية إلى اندلاع الحريق بسبب مدفأة كهربائية، تسببت في حدوث ماس كهربائي، ما أدى إلى احتراق الشقة بالكامل.

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من جانبها، قالت مصادر، لـ «الوطن»، إن الأطفال جميعهم كانوا في غرفة واحدة داخل الشقة، وأن الأم أصيبت باختناقات فقط وتم علاجها في مكان الحادث.

ويعمل رجال البحث الجنائي في الإسماعيلية والأدلة الجنائية على فحص محتويات الغرفة والشقة المحترقة.