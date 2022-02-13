محافظ كفر الشيخ يوجه بتقديم الخدمة الطبية لطلاب أصيبوا في حريق بمنزل

اطمئن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، على حالة الطلاب المصابين في حريق بقرية الحمراوي، والذين يتلقون الخدمات الطبية بمستشفى العبور للتأمين الصحي.

ووجه المحافظ بمتابعة حالات الطلاب، وتقديم كافة الخدمات الطبية لهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد رفيق، مدير فرع التأمين الصحي بكفر الشيخ، والدكتور محمد أبو سمرة، مدير مستشفى العبور للتأمين الصحي.

وتابع محافظ كفر الشيخ، الخميس الماضي، نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، ومستشفى العبور للتأمين الصحي، ونُقل أحد المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، و3 أطفال طلاب بالمدارس لمستشفى العبور للتأمين الصحي، في حين تلقت ربة المنزل الإسعافات اللازمة بمستشفى كفر الشيخ العام، وعادت لمنزلها، مشدداً بمتابعة الحالات وتقديم كل أوجه الرعاية لهم.

تقديم الخدمات الطبية للمصابين

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وغرفة العمليات بمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، تلقت إشارة بنشوب حريق بمنزل بقرية الحمراوي، التابعة لمركز كفر الشيخ، وهرعت سيارات الدفاع المدني، وسيارات الاسعاف، وتم إخماد الحريق بمساعدة الأهالي، ونتج عنه إصابة 5 أشخاص.

وانفجرت أنبوبة بوتاجاز بأحد منازل قرية «الحمراوي»، التابعة لمركز كفر الشيخ، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بحروق.

ونُقل المصابون لمستشفى كفر الشيخ العام، لتقديم الإسعافات اللازمة لهم داخل قسم الحروق مع المتابعة الطبية لحالتهم.

وحُرر محضر بالواقعة إداري مركز كفرالشيخ، وجاري العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.