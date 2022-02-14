«الصحة» توضح الإسعافات الأولية عند حدوث حريق.. أبرزها «تجنب الأسانسير»

كشفت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي، عن مجموعة من الإسعافات الأولية عند حدوث حريق، وطالبت المواطنين بالالتزام بها لعدم حدوث أي مخاطر جانبية تؤثر على صحة الأشخاص، للوقاية من الإصابات أو الحروق أو حدوث خسائر.

الإسعافات الأولية عند نشوب الحرائق

وحددت وزارة الصحة، مجموعة الإسعافات الأولية عند حدوث حرائق، تتمثل في «تجنب استخدام المصعد نهائيا عند حدوث أي حريق إلا بطلب من قسم الإطفاء، وإبعاد المواد القابلة للاشتعال عن النار أو اقترابها من مصدر الاشتعال أو الشرارة، منعا لوقوع كارثة».

خطورة الكهرباء عند اشتعال الحرائق

وحذّرت وزارة الصحة، المواطنين حال وقوع أي حريق، من التحميل على نقاط الكهرباء أو التوصيلات، حيث تعد عاملا لإشعال النيران عند وقوع الحريق، كما تعد الكهرباء من أخطر العناصر التي تساعد على اشتعال الكهرباء، ويجب البعد عن الدوائر الكهربائية للوقاية من مضاعفاتها.

أجهزة تركيب للإنذار للكشف عن الحرائق

وتابعت وزارة الصحة، أنّه عند حدوث الحرائق فيجب الالتزام بعدة نصائح لتوفير أكبر قدر من الحماية وعدم حدوث أي خسائر جانبية تؤثر على صحة الأشخاص، ومنها تركيب أجهزة الإنذار التي تعمل على استشعار الدخان والنار.

حصول على دورات تدريبية للمشاركة في الإطفاء

ووجّهت وزارة الصحة، المواطنين، بالمشاركة في التمارين الخاصة بالحرائق، ومعرفة مخارج الطوارئ في كل مكان تذهب إليه، تجنبا لوقوع أي إصابات سلبية تؤثر على صحة الأشخاص، سواء الذين يشاركون في عملية الإطفاء أو من يكون داخل الأماكن التي بها حريق.