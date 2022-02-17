مستفيدو تكافل وكرامة يواصلون الصرف لليوم الثالث على التوالي

يواصل مستفيدو الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، البالغ عددهم 14 مليون مواطن، صرف الدعم لليوم الثالث على التوالي، حيث أكدت وزارة التضامن أن هناك نحو 3.8 مليون أسرة، منهم 2 مليون و107 آلاف و440 مستفيدا من الدعم النقدي «تكافل» ، إلى جانب مليون و328 و389 مستفيدا من «كرامة»، و365 ألف و585 مستفيدا من الضمان ، بتكلفة 1.6 مليار جنيه شهريا.

التنسيق مع هيئة البريد لمتابعة عملية الصرف

وأكدت التضامن، أنه تم التنسيق مع هيئة البريد لمتابعة عملية صرف مساعدات «تكافل وكرامة»، على مستوى المحافظات، مشيرة إلى أن برامج «تكافل» من البرامج الشابة التي تعمل على الاستثمار في البشر، مشيرة إلى أن 51% من مستفيدي تكافل من فئة الشباب.

صرف 500 جنيه في الشهر لكل مستفيد من تكافل

وأوضحت التضامن أنه يتم صرف 500 جنيه في الشهر لكل مستفيد من تكافل، فيما يتم صرف 450 جنيها لمستفيدي كرامة من المسنين، ولذوى الهمم، ومن لديه إعاقة تزيد نسبتها عن 50%، بشهادة معتمدة من القوميسيون الطبي، أو يكون الفرد لديه عجز يمنعه عن العمل بشكل منتظم، و350 جنيها لمستفيدي كرامة من الأيتام.

الأوراق المطلوبة للتقديم على تكافل وكرامة

وأوضحت وزارة التضامن على ضرورة توجه الشخص الذي يرغب في الحصول على تكافل وكرامة إلى أقرب وحدة اجتماعية تتبع محل سكنه ومعه الأوراق التالية :

- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي وبها عنوان السكن للشخص المتقدم للحصول على الدعم.

- تقديم صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق.

- يقدم صور شهادة الميلاد لكل أفراد الأسرة.

- يقدم قيد مدرسي لأبنائه الملتحقين بالمدرسة من 6 إلى 18 سنة، وكذلك قيد طالب للمقيدين بالجامعة.

- تقديم تقرير كشف الإعاقة في حالة الإعاقة لذوي الهمم أو الأمراض المزمنة.