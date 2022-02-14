بدء صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لـ3.8 مليون أسرة غدا

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، في صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بدءا من غد الثلاثاء 15 فبراير 2022، لنحو 3.8 مليون أسرة، بتكلفة 20 مليار جنيه سنويا، و1.6 مليار جنيه شهريا، إذ أوضحت على موقعها الرسمي، أن هناك نحو 2 مليون و107 آلاف و440 مستفيدا من الدعم النقدي «تكافل»، إلى جانب مليون و328 و389 مستفيدا من دعم «كرامة»، و365 ألف و585 مستفيدا من الضمان الاجتماعي.

متوسط الصرف للمستفيدين

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من الدعم النقدي «تكافل»، الذى يمنح للأسر ذات المستوى المعيشي الضعيف جدا، وليس لديها أملاك أو حيازات، يصل إلى 500 جنيها شهريا، بينما يتم منح 450 جنيهًا لمستفيدي «كرامة» من المسنين ومثلها للأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن مستفيدي كرامة من الأيتام، يحصلون على 350 جنيهًا.

معايير تتسبب في الإقصاء من تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، عدة معايير تتسبب في الإقصاء، من الحصول على الدعم النقدي «تكافل وكرامة» كالآتي:

- إذا كان يعمل في القطاع الخاص، بتأمين أو دون تأمين، سواء بالمكافأة، أو يعمل بالحكومة، بتأمين أو دون تأمين، سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها.

- أن يكون المتقدم للحصول على الدعم النقدي، يمتلك حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.

- أن يكون المتقدم للحصول على الدعم، لديه سيارة أجرة أو جرار زراعي، أو يمتلك سيارة ملاكي، صنعت بعد عام 2000.

- إذا كان مالك لعقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

- إذا كان لدى المستفيد 3 رؤوس ماشية أو أكثر، من أجل التجارة.

- يجر الإقصاء من البرنامج، إذا تواجد الراغب في الاستفادة من البرنامج خارج البلاد، وقت الاستعلام سواء إقامة أو عمل، إذ يشترط إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر، سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج.

- الإقصاء من البرنامج إذا امتلك عمل خاص أو شخصي.