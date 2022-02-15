خطوات الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022

تزامنا مع بدء صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة، اليوم، يبحث المستفيدون من الدعم عن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022، حيث تم بدء الصرف لأكثر من 3.8 مليون مواطن، بتكلفة 1.6 مليار جنيه شهريا، و20 مليار جنيه سنويا.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنّ متوسط الصرف لمستفيدي تكافل نحو 500 جنيه شهريا، بينما يصل متوسط صرف كرامة 450 جنيهًا لمستفيدي «كرامة» من المسنين، وكذلك لذوي الإعاقة.

تفاصيل الاستعلام عن تكافل وكرامة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- يستعلم المستفيد من الدعم، أو المتقدم للحصول على الدعم، بالرقم القومي عن معاش تكافل أو كرامة، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

- يختار المستعلم كارت تكافل وكرامة.

- كتابة الرقم القومي في الجزء المخصص لذلك، ويظهر في الأسفل استعلام أو تسجيل شكوى، ثم الضغط على «استعلام».

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن.

- تظهر في نتيجة الاستعلام المحافظة التابع لها المستفيد أو المتقدم، وكذلك الإدارة الاجتماعية المسجل بها.

- يظهر من البحث نوع البطاقة للمستفيد «تكافل أو كرامة».

- يمكن من خلال الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، معرفة حالة البطاقة إذا كانت «سارية، متجمدة، إيقاف».

- في حالة الإيقاف أو التجميد يذكر السبب على الموقع الإلكتروني للوزارة والتي يتم الاستعلام من خلاله.

- إذا كانت بطاقة صرف تكافل وكرامة سارية يتم إظهار المبلغ للمستفيد أو المستعلم.

شروط صرف تكافل وكرامة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ شروط صرف تكافل وكرامة كالتالي:

- ألا يمتلك ملكية أرض زراعية «نصف فدان فأكثر».

- تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن السادسة.

ـ ألا يكون المستفيد أو المتقدم يحصل على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

- ألا يمتلك عقارًا أو أكثر بخلاف السكن.