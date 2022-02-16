النواب والشيوخ ينعيان رئيس المحكمة الدستورية السابق: قامة قضائية متميزة

نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم، قائلا إنّ الفقيد قيمة وقامة قضائية متميزة ومثالا يحتذى به، وتفانى في أداء عمله مقدما مجهودا كبيرا أثناء مسيرته القضائية الحافلة، وإبان توليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا.

مجلس الشيوخ ينعى رئيس المحكمة الدستورية السابق

وتقدم رئيس مجلس الشيوخ بالعزاء الى أسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

مجلس النواب ينعى رئيس المحكمة الدستورية السابق

من جانبه، نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى، المستشار الجليل سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، الذي توفي صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، في نص برقية التعزية: «بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، ننعى ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله المستشار الجليل سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، مصر فقدت شخصية قضائية كبيرة، ونموذجا يُحتذى به في العطاء وخدمة الوطن».

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية التعزية، قائلا: «نتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد وللقضاء المصري، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وانا اليه راجعون».