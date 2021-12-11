تردد قناة بين سبورت 1.. شاهد مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم السبت مباراة مصر والأردن في إطار مباريات كأس العرب 2021، ويبحث الكثير عن تردد قناة بين سبورت 1 التي تنقل المباراة على النايل سات، دون أن يكون هناك حاجة لمشاهدته خارج المنزل، كما أعلن عدد من القنوات عن حصولها على حقوق بث المباراة، ومن أهم تلك القنوات المصرية قناة أون تايم سبورت.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تردد قناة بين سبورت 1 على النايل سات، حتى يتمكن راغبي مشاهدة مباراة مصر والأردن مشاهدتها بسهولة، وجاء التردد كالتالي:

تردد قناة بين سبورت 1

يمكن متابعة مباراة مصر والأردن اليوم السبت وجميع مباريات كأس العرب على قنوات بين سبورت 1 المفتوحة، من خلال متابعتها على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة بين سبورت 2

كما يمكن متابعة مباريات كأس العرب على قنوات بين سبورت 2 المفتوحة، من خلال متابعتها على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة on time sport

وكانت قد أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، عن حصولها على حقوق بث مباراة مصر والأردن المقرر إذاعتها مساء اليوم السبت في ربع نهائي بطولة كأس العرب، وجاءت تردد القناة على النايل سات كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

وتأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي، بعد تصدره المجموعة الرابعة في بطولة كأس العرب بفضل "اللعب النظيف" بعد التعادل مع نظيره الجزائري في النقاط برصيد 7 لكل منهما.