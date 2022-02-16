تصعيد مفاجئ في الأراضي المحتلة: اقتحام الأقصى واستعدادات لعملية عسكرية

أحداث ساخنة تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك عقب اقتحام عدد من المستوطنين الإسرائيليين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك وسطحراسة أمنية مشددة.

اقتحام للأقصى وأداء صلوات تلمودية

ومن جهتها قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته برفقة حاخامات قدموا شروحاً مزورة حول أسطورة الهيكل المزعوم، ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات متتالية معظم أيام الأسبوع وذلك في محاولة لتنفيذ مخطط تقسيمه زمانياً ومكانياً، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينينة «وفا».

وفي سياق آخر حشدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عشرات الجنود المشاة قرب خيام السكان الفلسطينيين في عين الحلوة، وذلك في خطوة تمهيدية للقيام بعملية عسكرية موسعة، وقبل أيام قليلة اعتدى عدد من المستوطنين الذي امتطوا الخيول على الأراضي الزراعية بالمخيم وبثوا الرعب في نفوس الرعاة وقاموا بطرهم من أراضيهم.

إخطار بوقف العمل وهدم مقبرة في الخليل

وفي محافظة الخليل سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، إخطارا يقضي بوقف العمل وهدم إحدى المقابر التي تعود ملكيتها لعائلات فلسطينية.

قال مدير العلاقات العامة في الخليل، عبد الرحمن طميزي، إن قوات الاحتلال سلمت إخطارا يقضي بوقف العمل في مقبرة عائلة عواد في منطقة الراس القريبة من جدار التوسع العنصري غرب البلدة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تعمل ضمن سياسة ممنهجة لإفراغ الاراضي المحاذية للجدار العنصري من السكان والمنشآت، وتعمل على تضيق الخناق على الفلسطينيين من قاطني المنطقة لإجبارهم على ترك أراضيهم، فيما اعتدى عدد من المستوطنين بالضرب المبرح على شبان في منطقة الأغوار الشمالية ونقل عدد منهم إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح بالغة.