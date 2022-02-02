مستجدات فلسطين: اقتحام الأقصى وإضراب بالسجون الإسرائيلية وإنزال جوي

لا تزال الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ومقدسات المسلمين مستمرة، إذ اقتحمت مجموعات من المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك وباحاته تحت حراسة وحماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

واقتحم المستوطنون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحسب ما ذكرته دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، وقام عدد من المستوطنين بجولات استفزازية في باحاته، برفقة حاخامات، كما أدوا طقوسًا تلمودية عند حائط البراق.

اقرأ أيضًا مستشار بـ«المصري للفكر»: فلسطين أهم القضايا المطروحة مع الجزائر

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيا، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

الأسرى يبدأون إضرابا عن الطعام

في سياق آخر، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها، اليوم، إنَّ أسرى سجن «عسقلان»، سيبدأون اليوم إضرابًا عن الطعام، وسيقومون بإرجاع وجبات الطعام الثلاث، مضيفة أنَّ الإضراب الذي سيقوم به الأسرى، يأتي احتجاجًا على الانتهاكات التي تمارسها إدارة السجن بحق الأسير المريض ناصر أبو حميد، والمماطلة في الاهتمام بصحته الجسدية، بالإضافة إلى رفضها التجاوب في نقل شقيق الأسير أبو حميد ليكون إلى جانبه.

اقرأ أيضًا فلسطين في 2021.. حرب وهدنة وإعادة إعمار بجهود مصرية

عملية إنزال جوي

في مدينة جنين، كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، من تواجدها العسكري كما نفذت عملية إنزال جوي. وكانت مصادر أمنية قد صرحت لـ«وفا»، أنَّ قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية جنوب غرب جنين ونفذت عملية إنزال جوي من طائرة عمودية في سهل بلدة كفر راعي وقرية الرامة، ونشرت فرقة مشاة بين كروم الزيتون في تلك المنطقة، وشنت حملات تمشيط وتفتيش واسعة، موضحة أنَّ عملية الإنزال عبر الطائرة العمودية التقطت صورWا لعدد من المنازل القديمة.