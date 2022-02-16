السيسي: مصر تتطلع للتعاون مع «جان دو نول» لحماية الشواطئ من التآكل

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بيتر جان دو نول، الرئيس التنفيذي لشركة التكريك البلجيكية «جان دو نول»، بمقر إقامته في بروكسل، وبحضور الفريق أحمد خالد، قائد القيادة الاستراتيجية، والسفير المصري في بروكسل، وعدد من مسؤولي الشركة.

التعاون بين مصر وبلجيكا

وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ اللقاء شهد التباحث بشأن آفاق التعاون بين الجانب المصري والشركة البلجيكية، فيما يتعلق بمشروعات تطوير وحماية الشواطئ الساحلية المصرية، خاصة على البحر المتوسط.

اهتمام مصري بحماية الشواطئ من التآكل

وأشاد الرئيس السيسي، بمستوى التعاون القائم مع الشركات البلجيكية بشكلٍ عام على صعيد المشروعات التنموية وتطوير البنية الأساسية، مؤكدا تطلع مصر لمواصلة التعاون وتطويره مع شركة «جان دو نول»، في ضوء ما تتمتع به من سمعة طيبة وخبرة فريدة في مجال التجريف والتكريك، أخذا في الاعتبار اهتمام مصر البالغ بحماية الشواطئ على مستوى الجمهورية من التآكل، وذلك حفاظا على سلامة الأراضي والمنشآت والاستثمارات القائمة على السواحل.

فرص استثمارية واعدة في مصر

من جانبه؛ أعرب الرئيس التنفيذي لشركة «جان دو نول»، عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيدا بالفرص الواعدة للاستثمار في مصر، للاستفادة من تحسن المناخ الاقتصادي وجهود تطوير البنية التحتية التي اضطلعت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى حجم المشاريع القومية العملاقة الجاري تنفيذها في مصر، والذي أصبح يمثل فرصة كبيرة لاستقبال كبرى الشركات الأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات التنموية.