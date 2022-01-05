بدء احتفال الطائفية الإنجيلية بعيد الميلاد بحضور مندوب رئاسة الجمهورية

تنطلق الآن، فعاليات قداس صلوات عيد الميلاد المجيد للطائفة الإنجيلية، في كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية بميدان التحرير، ويترأس قداس صلوات عيد الميلاد، الدكتور القس أندريه ذكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

برنامج الاحتفال

وحضر أحمد الأنصاري، أمين رئاسة الجمهورية نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتهنئة الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، كما حضر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، وحضر عدد من الوزراء، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من سفراء الدول العربية.

وكان المركز الإعلامي للطائفة الإنجيلية، أعلن عن برنامج الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، إذ يبدأ الاحتفال في السابعة مساء بالصلاة الافتتاحيه، وبعدها تعزف بعض الترانيم الجمهورية، ثم قراءة بعض الآيات الكتابية، وبعدها عزف ترانيم كنتاتا، ثم تقام الصلاة، وبعدها كلمة القس سامح موريس راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، ويليها كلمة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القص أندريه زكي، ويختتم الاحتفال بترانيم ختامية.

نقل الاحتفالات على الهواء

وأعلن المركز الإعلامي للطائفة الإنجيلية بمصر، أنه سيجري توفير «وصلة SDI»، لنقل الاحتفال على الهواء مباشرة بشاشة Clean Feed.

وطالب المركز الإعلامي للطائفة الإنجيلية بمصر، كل من يريد حضور الاحتفال بعيد الميلاد في كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، أن يلتزم بالاجراءات الاحترازية الكاملة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال ارتداء الكمامة، وضمان تطهير اليدين والمعدات بقدر الإمكان، والابتعاد عن الازدحام قدر الإمكان.

يذكر أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أعلن عودة قداس صلوات عيد الميلاد المجيد إلي كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة من جديد، وذلك بعد توقف العام الماضي بسبب إنتشار فيروس كورونا، وطالب البابا تواضروس الجميع بالالتزام بالاجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.