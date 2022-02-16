«لافارج»: مصر تحظى بقصص نجاح وقادرة على تحقيق التنمية المستدامة

قال «سولومون بومجارتنر أفيلز»، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات لافارچ الفرنسية، إنّ مصر تحظى بالكثير من قصص النجاح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع، كما أنّ لديها خبرة كبيرة في تنظيم المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، لافتا إلى وضه استراتيجية واضحة من أجل عالم أفضل يجعلنا نتوقع نتيجة مبشرة في العمل على الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة.

وقال «أفيلز»، في بيان، إنه علينا جميعا دولة، ومستثمرين، ومصنعين، أن نعمل سويا لدعم جهود العمل المناخي، وأهداف التنمية المستدامة، وتحقيق التزاماتنا الدولية.

وأشار إلى أنه في إطار استضافة مصر لمؤتمر كوب 27 للمناخ، الذي يُعقد بنهاية العام في شرم الشيخ، تهتم الشركة العالمية، عضو مجموعة هولسيم، بتنفيذ خططها نحو تنمية الاقتصاد الأخضر بما يتماشى مع الأهداف المناخية الأكثر طموحًا لعام 2030، كما تتطلع الشركة لتبادل خبراتها العالمية في صناعة أفضل أنواع الأسمنت الذي يطابق معايير الحفاظ على البيئة.

خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 60%

وتابع سولومون: «نعمل على إجراء أبحاث مكثفة لتعزيز الصناعة في ظل التحديات المناخية، بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 60%، واستخدام الرقمنة بكثافة، وتحسين شبكة النقل اللوجيستي لتزيد كفاءتها عن طريق مركز تحليلات النقل (TAC)، عبر أجهزة تتبع جميع البيانات الخاصة بالشاحنات والطرق وسلوك السائقين، لمعالجتها من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونظم التحليلات المتقدمة بهدف التوجيه بمسار الطريق الأمثل».