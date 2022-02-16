تفاصيل أزمة عمر كمال وهاني شاكر: بث مباشر وبيان وتصرحات وترويج لأغنية جديدة

أزمة تجددت بين مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، إذ أنها ليست الأولى، وفيها خرج عمر كمال ليدافع عن نفسه، بعدما انتشر فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهو يسيء إلى نقيب الموسيقيين، ويتحدث عنه بشكل غير لائق، مما أدى إلى تحرك نقابة الموسيقيين وإصدار بيان بوقفه عن الغناء.

رد فعل نقابة الموسيقيين

خرجت نقابة المهن الموسيقية عن صمتها وأصدرَت بيانًا لوقف عمر كمال عن الغناء، وجاء ملخص البيان كالآتي، «هاني شاكر، رمز فني، وقيمة أثرت على مدى تاريخها الأغنية المصرية وعاصرت عظماء وظلت رمزا للعطاء والتفاني، ونرفض النيل والتلفظ علي شخصه من أي طامح أو حالم بالنيل منه حيث تاريخه ممتد ومثمر في الحفاظ على أصالة وريادة الأغنية المصرية».

وتابعت النقابة في بيانها: «نرفض وندين ظهور أي مطرب مصري على وسائل السوشيال ميديا ظهورًا غير لائق حديثا وحركة، والتلفظ بكلمات لها دلالات موحية وغير أخلاقية تحط من قيمة وقدر الفنان المصري وتخدش حياء الجماعة».

رد فعل عمر كمال على بيان نقابة الموسيقيين

كما خرج أيضًا مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال ليوضح حقيقة الأمر عبر مداخلة هاتفية على إحدى القنوات، مشيراً إلى أنه لم يسيئ إلى النقابة في شيء، موضحًا ذلك بقوله: «طلعت في بث مباشر بقول أنا راجل محترم وتعبت وخدت فيزا أمريكا بعد شقى ومفيش أصلا مواعيد، فواحد رد قال ده هاني شاكر هيمرجحك لما ترجع، قولتله هاني شاكر بيمرجح اللي مش كويس وقالي هاني شاكر هيقطعلك تذكرة ترجع أمريكا قولتله أنا قاطع تذكرة العودة أصلا».

وأضاف عمر كمال: «وواحدة قالتلي إحنا داخلين على نص الليل روح صلي وتوب، قولتلها روحي صلي إنتي وسيبني بعد اللايف أصلي، لاقيت بيان طالع إني طالع سكران وتحت تأثير الكحوليات».

أحدث أعمال عمر كمال

ووسط هذه الأزمة، روّج عمر كمال لأحدث أغانيه الجديدة التي يشاركه فيها البلوجر التركي الشهير «كوكسال بابا»، والتي من المقرر طرحها اليوم عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».