بعد قرار إيقافه.. تعرف على موعد عودة عمر كمال للقاهرة

أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارا بإيقاف الفنان عمر كمال عن الغناء وممارسة أي عمل فني بسبب الإساءة التي وجهها للفنان هاني شاكر ومجلس نقابة المهن الموسيقية.

عمر كمال يستكمل جولته في أمريكا

علمت «الوطن» أن عمر كمال سيعود رسميا من أمريكا في السابع من شهر مارس المقبل إن لم يجد أي جديد.

حيث ان جدول حفلاته المرتبط بها كالتالي

18 فبراير حفل فى شيكاغو

19 فبراير حفل فى ديترويت

25 فبراير حفل فى واشنطن

26 فبراير حفل في نيويورك

4 مارس حفل فى لوس انجلوس

11 مارس حفل دولة البحرين

15 مارس حفل فى السعودية

16 مارس حفل في السعودية

19 مارس حفل فى مالطا

23 مارس حفل المانيا

27 مارس حفل في فرنسا

عمر كمال يستعد لطرح أغنية البنات مع كوكسال بابا

يذكر أن «كمال» روج خلال الأيام الماضية لأغنيته الجديدة التي يشاركه فيها البلوجر التركي الشهير «كوكسال بابا»، والتي من المقرر طرحها غدًا عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وشارك الفنان عمر كمال، جمهوره، صورة من كواليس تصوير أغنيته الجديدة مع البلوجر التركي كوكسال بابا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك بعدما روج للأغنية بالأمس عن طريق طرح البرومو الرسمي للأغنية.

وظهر كوكسال بابا برفقه مجموعة من البنات اللاتي يظهرن في الفيديو الخاص بالأغنية، وعلق عليها عمر كمال: «لما أكون على الله حكايتي وصاحبي يخرجني مع بنات.. ادلع يا كوكو يا قلبي».