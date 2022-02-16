عمر كمال: «مكنتش تحت تأثير المخدرات.. وجزمة هاني شاكر فوق رأسي»

قال المطرب عمر كمال، إنه حضر إلى حفلة في سياتل في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن الأمن منع البعض من الدخول بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مواصلا: «إديني مساحتي من الأول، لاقيت إعلاميين محترمين وقناة كده اسمها مكملين وممكن أبعتلك اللينكات تشوفها وإعلامي محترم اسمه محمد الغيطي قال دي خناقات بارات دي خناقة شوارع، دول بتوع المهرجانات، مع إني كنت إمبارح في باخرة اسمها كروز مع المطربين راغب علامة وإليسا، ونانسي عجرم ورحت كاليفورنيا وهيوستن».

أزمة بدأت ببث لايف عبر مواقع التواصل

وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «MBC مصر»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أنه خرج في فيديو يدافع عن نفسه بعد تردد أقاويل أنه سيتم إلغاء إحدى الحفلات الخاصة به بسبب عدم وجود أمن، متابعا: «طلعت في بث مباشر بقول أنا راجل محترم وتعبت وخدت فيزا أمريكا بعد شقى ومفيش أصلا مواعيد، فواحد رد قال ده هاني شاكر هيمرجحك لما ترجع، قولتله هاني شاكر بيمرجح اللي مش كويس وقالي هاني شاكر هيقطعلك تذكرة ترجع أمريكا قولتله أنا قاطع تذكرة العودة أصلا، وواحدة قالتلي إحنا داخلين على نص الليل روح صلي وتوب، قولتلها روحي صلي إنتي وسيبني بعد اللايف أصلي، لاقيت بيان طالع على المصري اليوم والقاهرة 24 بيقول إني طالع سكران وتحت تأثير الكحوليات».

محدش اتواصل معايا

وواصل المطرب عمر كمال: «محدش اتواصل معايا إني اتوقفت دي زي أزمة تمور وحليب، أنا تواصلت مع هاني شاكر لمدة 6 دقايق وقولتله جزمتك على رأسي واستحالة أي حد في مصر يطلع غلط في حضرتك وبعت لكل أعضاء النقابة، أنا مقدرش أغلط في حد، أنا راجل بشرف بلدي وقدام 5000 شخص برفع علم بلدي، فين حق النقابة ترد عليا اللي المذيعين بيطلع معاهم ناس تشتم معايا، هي قرارت النقابة في ناس بتعرفها قبل ما تطلع هو مين بيوجه مين وأنا هرجع في نص مارس، في تصريحات منسوبة بتقول إني تحت تأثير الكحوليات مين بيتهمني كده جزافة في مصر، ليه بتسوء سمعتي».

رد ممثل النقابة

من جانبه أشار المايسترو أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، في نفس البرنامج والمداخلة، إلى أن عمر كمال رد على الأشخاص في أحد اللايف وهاني شاكر لا يجب أن يتم إقحامه في الأمر وكذلك عدم الرد على السيدة التي تطالبه بالصلاة، مؤكدا أنه لا رجعة في قرار إيقافه عن الغناء، متابعا: «ده قرار مجلس إيقافه عن العمل والتحقيق معه، مش عاوز يحضر تحقيق براحته، وده كلام تاني، وأنا فرد من 12 فرد أصدروا القرار، ولما يجي يقعد هنخد القرار».