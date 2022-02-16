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محمود مسلم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا في الضفة الغربية

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أ ش أ
01:21 م | الأربعاء 16 فبراير 2022
قوات الاحتلال الإسرائيلى

قوات الاحتلال الإسرائيلى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 11 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية، وأوضحت مصادر أمنية، أنه تم اعتقال 3 فلسطينيين في محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة.

إسرائيل تتعمد اعتقال الأسرى المحررين

قالت المصادر الأمنية، أنه اعتقال 5 آخرين من جنين شمالا، من ضمنهم الأسير المحرر زهير راشد الأحمد، وأضافت مصادر في محافظة نابلس، إنه تم اعتقال 3 أشخاص من اللبن الشرقية وبيتا.

وتتعمد قوات الاحتلال إعادة اعتقال الأسرى المُحررين وذويهم من باب التضييق عليهم، ويتم إعادة اعتقالهم في بعض الأحيان فور الإفراج عنهم.

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