الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 11 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية، وأوضحت مصادر أمنية، أنه تم اعتقال 3 فلسطينيين في محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة.

إسرائيل تتعمد اعتقال الأسرى المحررين

قالت المصادر الأمنية، أنه اعتقال 5 آخرين من جنين شمالا، من ضمنهم الأسير المحرر زهير راشد الأحمد، وأضافت مصادر في محافظة نابلس، إنه تم اعتقال 3 أشخاص من اللبن الشرقية وبيتا.

وتتعمد قوات الاحتلال إعادة اعتقال الأسرى المُحررين وذويهم من باب التضييق عليهم، ويتم إعادة اعتقالهم في بعض الأحيان فور الإفراج عنهم.