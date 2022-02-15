الاحتلال الإسرائيلي يعيد اقتحام حي الشيخ جراح بالقدس

أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء، اقتحام حي الشيخ جراح شرق القدس، ودمرت مكتب الناشط المقدسي محمد أبو الحمص في الجانب الغربي من الحي، واعتدت على الأهالي والمتضامنين المتواجدين في الحي.

الأهالي والمتضامنون يصلون قرب منزل عائلة مهددة بالتهجير

وأدى الأهالي والمتضامنون معهم صلاة المغرب قرب منزل عائلة سالم المهددة بالتهجير من الحي، وفور الانتهاء من الصلاة، هاجمتهم قوات الاحتلال، وأخرجتهم من المكان بالقوة، فيما سمحت لعضو الكنيست إيتمار بن جفير بالبقاء رفقة عدد من المستوطنين.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أغلقت مداخل الحي ومنعت الخروج منه أو الدخول إليه.