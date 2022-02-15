قاضي قضاة فلسطين: حين تضيق الدنيا بشعبنا نجد في مصر متسعا لهمومنا

قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، قاضي قضاة فلسطين، الدكتور محمود الهباش، إن مصر على مر الزمن تعد ظهيرا ونصيرا حينما تضيق الدنيا بالشعب الفلسطيني.

معاملة الطالب الفلسطيني

وأضاف خلال كلمته في حفل تكريم أئمة فلسطين، بعد انتهاء الدورة التدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية، الثلاثاء، أن مصر هي الحضن الدافئ لكل العرب والمسلمين والعالم وكل الراغبين في العلم، وستظل بابا وصدرا يتسع للجميع، مشددا على أن فلسطين ليست مُهمَلة، فمصر ترسل رسالة أن فلسطين كالقاهرة وأسوان.

وشدد على أن الجامعات المصرية، تعامل الطالب الفلسطيني كما تعامل المصري، متابعا: «حينما تضيق بنا الدنيا وتضطرب الأمور لدى الفلسطينين، نجد الصدر الذي يتسع لهمومنا، وسنحصل على حقوقنا طالما يوجد رجال هكذا».

قاضي قضاة فلسطين يشكر السيسي

وقال قاضي قضاة فلسطين: «شكرا للرئيس السيسي الذي يعطينا رسائل مهمة بأننا معكم، وستبقى فلسطين بخير، ما دامت مصر هكذا وبها رجال كالرئيس السيسي».

ودعا مستشار الرئيس الفلسطيني، المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.

وأكد وزير الأوقاف الفلسطيني الشيخ حاتم البكري، إن مصر دائما بجانب الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن التعاون الدائم مع وزارة الأوقاف المصرية في تدريب الأئمة ليس بمستغرب على مصر، داعيا إلى تكرار الدورة المشتركة والاستفادة من تجربة مصر في تدريب وتأهيل الواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب.