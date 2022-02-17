حظك اليوم برج السرطان الخميس 17-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. حافظ على حقوقك

مولود برج السرطان يتسم بالتشاؤم والحساسية الزائدة، كما أنه يتجنب المشاكل ويهرب من مواجهتها، كما أنه شخص متقلب المزاج ، حيث يرفض إظهار مشاعره، ولا يثق بالآخرين، كما أنه يضع دائما قائمة بأهدافه ويسعى لتحقيقها خاصة في نطاق عمله.

يتسم أيضا مولود برج السرطان بأنه شخص صارم وحازم وسريع البديهة وشديد الملاحظة، ولديه قدرة كبيرة على حل أي مشكلة بتعقل وبتروي، خاصة أنه أحد الأبراج المائية، التي يتحكم بهم القمر، لهذا يعرف عنهم أنهم ذوي شخصية متقلبة ومزاجية.

حظك اليوم مولود برج السرطان مهنيا واجتماعيا

تنصحك خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد أن تستغل هذا اليوم المميز بالنسبة لك، لأنه وفق حظك اليوم، أنت اليوم ستكون لامعا ومتميزا، وسيكون لديك أفكار متميزة، ويجب عليك أن تحافظ على حقوقك.

حظك اليوم مولود برج السرطان عائليا وعاطفيا

تؤكد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن القمر اليوم، موجود بمنزل العلاقات، وهذا ما يساعدك على قضاء أوقات ممتعة ومتميزة مع الأهل والأحباب.

عيوب برج السرطان

يتسم مولود برج السرطان بأنه يرفض التراجع عن أي من قراراته، خاصة داخل عمله أو بين أصدقائه، كما أنه شخص عنيف وسريع الغضب، وقد يتحول إلى شخص عدواني من أجل الانتقام لكل من يقوم بإيذائه، كما أنه متملك وغيور بشدة، ويرفض أن يتجاهله أي شخص، ويريد أن يكون محور دائرة اهتمام الجميع وسط عائلته، وبين أصدقائه، وداخل عمله، كما أنه ليس إيجابيا في نظرته للآخرين، ولا يثق بهم، وصعب التنبؤ بتصرفاته أو معرفة ما يفكر فيه، كما أنه متسرع جدا، وهذا ما يجعل قراراته متسرعة.

مميزات مولود برج السرطان

مولود برج السرطان هو شخص عاطفي ورومانسي، ويستطيع أن يمنح الدعم العاطفي والمعنوي للمقربين منه، كما يستطيع ان يرتبط بعلاقات صداقة جيدة مع الأخرين، وهو شخص رومانسي يعشق الموسيقي والفن، كما انه ذكي ومخطط لحياتة العملية والعائلية، يسعى للوصول الى المناصب القيادية فى عمله، ويستطيع تحقيق كل اهدافه فى فترات قصيرة.